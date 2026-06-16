Diputados convocan a Espinoza para explicar modificaciones al presupuesto

La Cámara de Diputados convocó para este martes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, con el fin de que participe en la sesión extraordinaria programada para esta tarde y brinde una explicación sobre el proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas sesionará desde las 15:00. La reunión se desarrollará de manera presencial y virtual para permitir la participación de los legisladores que no puedan trasladarse debido a los bloqueos de carreteras que persisten en el país.

Según el orden del día de la 19ª sesión ordinaria, se prevé el control de asistencia, la consideración del orden del día, la lectura de correspondencia y el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 425/2025-2026, referido a las modificaciones al Presupuesto General del Estado para la gestión 2026. La agenda concluirá con el tratamiento de asuntos varios.

El Gobierno impulsó una reformulación del PGE 2026 con el objetivo de corregir irregularidades identificadas en el presupuesto aprobado, reducir el déficit fiscal y priorizar la inversión social.

De acuerdo con las autoridades, los cambios planteados permitirán una planificación más realista y sostenible de los recursos públicos, además de fortalecer la transparencia en la administración del presupuesto estatal.

La participación del ministro Espinoza buscará despejar las dudas de los legisladores respecto a los alcances de la norma y los ajustes planteados por el Ejecutivo.

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