Exportadores reportan pérdidas de $us 1.000 millones y exigen procesar a bloqueadores

El presidente de los exportadores, Oswaldo Barriga, denuncia que la medida radical está cobrando vidas en el país. Insta al Gobierno a hacer cumplir la Constitución y frenar el descalabro financiero.
16/06/2026 15:46
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El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, informó este martes que el sector acumula pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares debido a los bloqueos de carreteras que afectan al país y pidió al Gobierno garantizar la libre transitabilidad y procesar a los responsables de las medidas de presión.
“Los exportadores pedimos que se cumpla la Constitución y la libre transitabilidad. Si hasta el momento no se ha podido resolver esta situación, corresponde investigar y encarcelar a los autores intelectuales y financieros de toda esta operación”, manifestó Barriga.
El representante empresarial sostuvo que los bloqueos, que este martes cumplen 47 días, no solo están provocando daños económicos, sino también afectaciones sociales y humanitarias.
“Los bloqueos no solamente están causando pérdidas millonarias, también están cobrando vidas y generando hambre en diferentes regiones donde los alimentos no pueden llegar debido a estas medidas extremas de presión”, señaló.
Barriga advirtió que el impacto económico de las interrupciones en las carreteras terminará afectando a toda la población, debido a las consecuencias que tendrá sobre la producción, las exportaciones y el movimiento de la economía nacional.
“El sector exportador registra alrededor de 1.000 millones de dólares en pérdidas y esto va a repercutir en la economía de todo el país y en todos los bolivianos”, concluyó.
Los exportadores se suman así a otros sectores productivos que han expresado preocupación por los efectos de los bloqueos sobre la actividad económica y el abastecimiento de productos en distintas regiones del país.
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