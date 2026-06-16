Encuentro trinacional busca potenciar el canal Tamengo para multiplicar exportaciones

La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) reunió este martes a representantes de Bolivia, Brasil y Paraguay en un encuentro trinacional destinado a analizar alternativas para fortalecer el desarrollo logístico de la hidrovía Paraguay-Paraná y potenciar el uso del canal Tamengo como vía estratégica para el comercio exterior boliviano.

Durante el evento, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, afirmó que el país actualmente moviliza más de 1,5 millones de toneladas de carga al año a través del canal Tamengo, aunque considera que existe capacidad para incrementar significativamente ese volumen.

“Si se hacen bien las cosas y se atrae más inversión, podemos mover hasta 4 millones de toneladas solo con los tres puertos que tenemos en el Tamengo. Y si a eso le sumamos Puerto Busch, podemos llegar a 15 millones de toneladas”, sostuvo.

Barriga destacó que el fortalecimiento de la infraestructura logística permitiría ampliar la capacidad exportadora e importadora del país, reduciendo costos y mejorando la competitividad del comercio exterior boliviano.

Por su parte, la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, señaló que gran parte de la producción del departamento continúa saliendo por rutas más costosas, situación que limita el potencial de crecimiento económico de la región.

“La capacidad productiva existe; el problema no está en el origen, sino en las condiciones de salida hacia los mercados internacionales”, manifestó.

A su turno, el viceministro de Comercio, Rodrigo Arce, indicó que uno de los principales desafíos es mejorar las condiciones de navegabilidad del canal Tamengo y eliminar trabas burocráticas que afectan el flujo comercial.

“Se requiere garantizar la operatividad permanente, establecer mecanismos institucionales coordinados y asegurar un canal óptimo y seguro durante los 365 días del año”, afirmó.

El encuentro trinacional busca generar propuestas conjuntas entre los sectores público y privado de Bolivia, Brasil y Paraguay para consolidar al canal Tamengo como uno de los principales corredores logísticos de la región.

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