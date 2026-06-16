Espinoza anuncia que el objetivo del Gobierno es unificar el tipo de cambio

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, ratificó que el objetivo final de la política cambiaria del Gobierno es unificar el tipo de cambio en Bolivia, con el propósito de ordenar la economía y dar mayor previsibilidad a la población.

En conferencia de prensa, la autoridad afirmó que el país atraviesa un escenario de desorden cambiario, situación que atribuyó a una “herencia” de las anteriores gestiones de Luis Arce y Evo Morales.

“El objetivo final de la política cambiaria es unificar el tipo de cambio, porque esa ha sido una herencia que nos dejó Luis Arce y Evo Morales: el desorden cambiario, tener cuatro, cinco tipos de cambio diferente operando en el país”, señaló Espinoza.

Varios tipos de cambio

El ministro explicó que la existencia de varios tipos de cambio generó incertidumbre en la población y en los sectores económicos, debido a que muchas personas no sabían bajo qué cotización realizar sus operaciones.

“La gente no sabía a qué tipo de cambio podía trabajar, con inseguridad, con incertidumbre”, sostuvo.

Economía ordenada

Espinoza indicó que la meta del Gobierno es retornar a una economía “previsible” y “ordenada”, donde todos los ciudadanos tengan claridad sobre el valor de referencia para sus transacciones.

“El objetivo es volver a una economía que sea previsible, que sea ordenada, y obviamente eso significa un solo tipo de cambio para que todo el mundo tenga claridad y previsibilidad”, afirmó.

Remesas en el exterior

La autoridad puso como ejemplo a las personas que reciben remesas del exterior, quienes, según dijo, no deberían estar pendientes de diferentes cotizaciones al momento de recibir su dinero.

“Para que el que recibe la remesa del exterior no esté viendo si va a recibir a 7, a 8, a 9 o a 10, sino que reciba al tipo de cambio que todos conocemos”, manifestó.

Consultado sobre cuándo podría consolidarse la unificación cambiaria, Espinoza respondió que la medida dependerá de las condiciones económicas y que podría darse en los próximos días o semanas.

“Esto puede pasar en las próximas semanas, en los próximos días, todo depende de que las condiciones se vayan dando”, indicó.

Sin embargo, el ministro aclaró que una decisión de esta naturaleza no puede ser anunciada con anticipación, debido al impacto que podría generar en el mercado.

“Esto, como ustedes saben, no se preanuncia”, remarcó.

Finalmente, Espinoza sostuvo que la política económica que impulsa el Gobierno tiene como propósito generar orden, previsibilidad y certidumbre para la población y los sectores productivos del país.

“Ese es el objetivo final de la política que estamos implementando: generar orden y previsibilidad para la gente”, concluyó.

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