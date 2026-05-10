Ministro destaca consenso político y anuncia aplicación de medidas económicas inmediatas

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, calificó como “muy importante” el encuentro nacional realizado en Cochabamba, donde —según afirmó— se evidenció un amplio consenso para dejar atrás la polarización política.

“Ha sido algo impresionante el hecho de que prácticamente todos coincidimos con que el tiempo de la división, el tiempo de la polarización ha pasado”, señaló la autoridad durante la conferencia.

En esa línea, Espinoza remarcó la necesidad de construir una agenda común para el país. “Hay que trabajar por el país. Hay una agenda legislativa en la cual también ha habido una coincidencia bastante grande”, afirmó.

En el ámbito económico, anunció tres medidas de aplicación inmediata. La primera consiste en otorgar mayores libertades presupuestarias a los gobiernos subnacionales. “Algunas medidas ya las estamos aplicando para que puedan disponer de sus recursos de una mejor manera”, explicó.

La segunda medida contempla la asignación de aproximadamente 2.200 millones de bolivianos adicionales. “Estamos asignando cerca de 2.200 millones de bolivianos adicionales”, precisó.

La tercera está orientada a impulsar una reforma vinculada a la ley de autonomías. “Vamos a presentar durante la próxima semana una consulta para que esos artículos sean eliminados de la ley”, indicó en referencia a los artículos que, según dijo, afectan competencias de entidades territoriales.

Asimismo, el ministro anunció la implementación de la firma digital para trámites presupuestarios. “Esto significa que los gobiernos subnacionales no tendrán que estar viajando a La Paz para llevar adelante sus trámites presupuestarios”, explicó.

Espinoza también informó que equipos del Ministerio de Economía visitarán distintos departamentos del país. “Dos o tres semanas vamos a estar dando vueltas por el país para reunirnos con todos los alcaldes y gobernadores”, sostuvo.

Finalmente, el ministro consideró que el encuentro marca un punto de inflexión. “Hoy día todos con diferencias, pero también con muchas coincidencias, hemos sido capaces de escucharnos y construir un acuerdo por Bolivia”, concluyó.

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