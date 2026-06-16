El costo del bloqueo en Bolivia: Cainco exige liberar las rutas tras 47 días de parálisis económica

A 47 días de un bloqueo que mantiene paralizadas las principales rutas del país, la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) emitió una postura institucional sobre el impacto de la crisis. La entidad empresarial denunció el cierre de pequeñas empresas, inversiones frenadas en seco y cadenas logísticas colapsadas que asfixian directamente a las familias bolivianas.

El impacto en el sector productivo

La organización lamentó profundamente la pérdida de cosechas y el severo daño al capital de quienes asumieron el riesgo de emprender en territorio nacional.

De acuerdo con el pronunciamiento, los corredores humanitarios fracasaron debido a una "ideología política que antepone sus beneficios a costa del desarrollo del país".

Frente a un escenario de desabastecimiento e interrupción de la carga, la institución aclaró que las empresas enfrentan una condición de fuerza mayor que requiere respaldo legal y flexibilidad inmediata.

"Cada día que la plena normalidad se posterga suma una factura que hoy pagan miles de familias bolivianas y sus empresas", sentenció el comunicado de la organización.

Rutas abiertas para el futuro

La prioridad absoluta para el sector privado radica en desbloquear de forma definitiva las carreteras para garantizar el derecho a la libre transitabilidad de medicamentos, alimentos y suministros.

El documento concluye advirtiendo que "no habrá abastecimiento sin combustible, no habrá empleo sin producción y no habrá futuro mientras trabajar sea una carrera de obstáculos".

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