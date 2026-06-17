BCB: Deuda externa alcanza los $us 14.418 millones al 31 de mayo

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que, al 31 de mayo, la deuda externa pública del país alcanzó los 14.418,1 millones de dólares, registrando un incremento respecto a los meses anteriores.

De acuerdo con los datos oficiales, la deuda mostró una tendencia creciente durante la presente gestión, con un ascenso observado entre marzo y abril, y una nueva actualización al cierre de mayo.

Principales acreedores

Entre los principales acreedores bilaterales, China se mantiene como el principal financiador de Bolivia, con una deuda de 1.068,4 millones de dólares. En segundo lugar se encuentra Francia, con 680,1 millones de dólares.

El informe del BCB refleja que una parte importante de las obligaciones externas del país se concentra en acreedores bilaterales y organismos internacionales, recursos que forman parte del financiamiento externo utilizado por el Estado.

El Banco Central mantiene el seguimiento a estos indicadores como parte de la información oficial sobre el endeudamiento externo del sector público.

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