Caranavi reporta pérdidas por Bs 1.000 millones tras 49 días de bloqueos

El municipio de Caranavi reportó pérdidas económicas cercanas a los Bs 1.000 millones debido a los bloqueos que se prolongan por 49 días en distintas regiones del país, según informó el alcalde Marco Antonio Mamani.

La autoridad realizó la evaluación tras una reunión sostenida con el gobernador de La Paz, en la que participaron concejales y representantes de organizaciones sociales del municipio.

“En el tema producción hemos perdido mucho dinero. En producción avícola, ganadería y otros sectores realmente se han registrado pérdidas por mil millones de bolivianos para nuestros hermanos productores”, afirmó Mamani.

El alcalde señaló que la afectación alcanzó a diversos rubros productivos del norte paceño, dificultando el transporte y la comercialización de alimentos.

Reunión con Gobernación

Durante el encuentro con la Gobernación, las autoridades municipales también solicitaron apoyo para fortalecer la producción y ejecutar proyectos de desarrollo en la región.

Mamani destacó que uno de los compromisos asumidos fue impulsar la construcción de una avenida principal en Caranavi, una obra demandada por la población desde hace más de dos décadas.

“Son más de 20 años de espera. Hemos coordinado para que esta avenida tan esperada pueda hacerse realidad”, sostuvo.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta para reactivar la economía local y atender las consecuencias que dejaron las medidas de presión en el municipio productor de los Yungas paceños.

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