“El país está totalmente parado”: Cívicos cruceños exigen acción estatal y castigar a quienes bloquean

El Comité pro Santa Cruz pidió al Gobierno nacional garantizar el derecho al trabajo y la libre circulación en medio de la crisis generada por los bloqueos de carreteras que, según los cívicos, ya se extienden por casi 50 días y están afectando a sectores productivos y de transporte, incluyendo a las empresas que operan en la Terminal Bimodal.

El presidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, afirmó que el país atraviesa una situación crítica marcada por la paralización de actividades. “Definitivamente, 50 días prácticamente en los que el país está totalmente parado y está totalmente abandonado porque tenemos miles de personas que trabajan tanto de manera formal como informal”, sostuvo.

Cochamanidis cuestionó la persistencia de los bloqueos y la situación de miles de ciudadanos afectados en distintas rutas del país.

“Aquí tenemos que ser claros, aquí está la gente que quiere trabajar, pero sin embargo le dan oído a quienes están bloqueando, a quienes están perjudicando el país, destruyendo el país, tienen miles de personas en las carreteras varadas por un capricho político”, añadió.

El líder cívico también remarcó que el Estado debe asumir un rol más activo para garantizar la circulación en las carreteras. En ese sentido, señaló que la responsabilidad recae en el Gobierno central para asegurar condiciones básicas de transitabilidad.

“Lo que tiene que primar es que las carreteras estén totalmente expeditas y eso es función exclusiva del Gobierno central que nos garantice el derecho al trabajo, que es lo que no están pudiendo hacer ahora, que nos garantice el derecho a la libre transitabilidad, pero sobre todo se debe castigar a quienes están perjudicando en todo el país”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play