¡Atención! Mototaxistas de Pailón bloquean la ruta entre Puerto Pailas y Puerto Ibáñez

La Federación de Mototaxis “Portal de la Gran Chiquitana” instaló este jueves un punto de bloqueo en la carretera que conecta Puerto Pailas con Puerto Ibáñez, en el municipio de Pailón, como parte de las medidas de presión convocadas por la Confederación Departamental de Santa Cruz.

La movilización comenzó pasadas las 8:30 y contó con la participación de las asociaciones afiliadas al sector, luego de que la dirigencia instruyera la asistencia obligatoria del 100% de sus miembros.Según los dirigentes, la protesta surge por el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno y por el rechazo a versiones que apuntan a un posible incremento del precio de la gasolina hasta los 14 bolivianos por litro. El sector considera que una medida de esa naturaleza tendría efectos directos sobre su actividad económica y sobre miles de familias que dependen del servicio de mototaxi para generar ingresos.

“La asistencia es obligatoria para todos los afiliados sin excepción”, señala la convocatoria emitida por la Federación de Mototaxis “Portal de la Gran Chiquitana”, que se sumó a la medida departamental impulsada por distintos sectores.

Los mototaxistas también expresaron su preocupación por los problemas de abastecimiento de combustible y la situación económica que atraviesa el país. Indicaron que cualquier incremento significativo en el costo de los carburantes elevaría sus gastos operativos, afectando tanto a los trabajadores del rubro como a los usuarios del servicio.

La medida provocó interrupciones en el tránsito vehicular en una de las rutas más importantes del oriente boliviano, por lo que se recomendó a conductores, transportistas y viajeros tomar previsiones ante posibles demoras y restricciones de circulación.

Hasta el cierre de esta edición, el bloqueo continuaba instalado y los movilizados aguardaban una respuesta de las autoridades a sus demandas.

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