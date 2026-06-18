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¿Habrá lluvias hoy? Este es el pronóstico del Senamhi para las ciudades de Bolivia

El pronóstico anticipa temperaturas bajo cero en algunas ciudades y posibles chubascos en determinadas regiones. Conozca cómo estará el tiempo antes de salir de casa.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

18/06/2026 7:09

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La nubosidad y el frío marcarán la jornada en distintas ciudades, según el pronóstico meteorológico. Foto: IA
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 18 de junio una jornada marcada por cielos nubosos en gran parte del país, con posibilidad de chubascos aislados en algunas regiones y temperaturas bajo cero en sectores del occidente.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las condiciones climáticas variarán según la región, con un contraste entre el frío del altiplano y las temperaturas más cálidas registradas en los valles y el oriente boliviano.

Occidente: frío intenso y posibles lluvias en La Paz

En el occidente del país predominarán los cielos nubosos y las bajas temperaturas.

La ciudad de La Paz registrará temperaturas entre 5°C y 19°C, con probabilidad de chubascos aislados durante la jornada.

Por su parte, El Alto presentará condiciones similares, con una temperatura mínima de -4°C y una máxima de 13°C.

En Oruro, el cielo permanecerá nuboso, sin probabilidad de lluvias, mientras que los termómetros oscilarán entre 0°C y 15°C.

Entretanto, Potosí tendrá una jornada nubosa, con temperaturas entre -3°C y 18°C, sin precipitaciones previstas.

Valles: clima templado y nubosidad persistente

En la región de los valles se prevén cielos cubiertos y temperaturas templadas durante gran parte del día.

Cochabamba registrará valores entre 6°C y 31°C, sin probabilidad de lluvias.

En Sucre, las temperaturas estarán entre 6°C y 25°C, también con predominio de nubosidad.

Mientras tanto, Tarija tendrá una mínima de 2°C y una máxima de 27°C, con cielo nuboso y sin precipitaciones.

Oriente: calor moderado y chubascos aislados en Cobija

En el oriente boliviano se esperan cielos mayormente nubosos y temperaturas más elevadas.

Santa Cruz registrará temperaturas entre 16°C y 26°C, con cielo nuboso durante la jornada.

En Trinidad, los valores oscilarán entre 18°C y 29°C, sin probabilidad de lluvias.

La excepción será Cobija, donde el Senamhi prevé chubascos aislados, acompañados de temperaturas entre 21°C y 30°C.

El reporte del Senamhi recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las regiones donde existe posibilidad de precipitaciones durante la jornada.

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