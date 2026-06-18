YPFB normaliza el suministro de gasolina en Santa Cruz y prioriza controles de calidad para proteger a transportistas y usuarios

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este miércoles que el abastecimiento de gasolina en el departamento de Santa Cruz se encuentra en proceso de normalización acelerada, como resultado de un plan operativo que busca garantizar el suministro del combustible en las estaciones de servicio.

Según la estatal petrolera, más de 5 millones de litros de gasolina ya están siendo distribuidos en distintos surtidores del departamento, en el marco de un operativo que incluye turnos extraordinarios, refuerzo de la cadena logística y controles de calidad en cada lote despachado.

El vicepresidente de YPFB, Víctor Hugo Blacud, afirmó que la recuperación del abastecimiento responde al trabajo coordinado de diferentes equipos operativos.

“Estamos cumpliendo con el compromiso asumido con el pueblo cruceño. La normalización de la gasolina es el resultado del trabajo incansable de nuestros equipos, que han superado las dificultades logísticas para restablecer el abastecimiento normal”, señaló la autoridad.

Operativo de distribución

La empresa destacó entre las principales acciones la salida continua de cisternas hacia las estaciones de servicio, la priorización de surtidores con mayor demanda y la coordinación permanente con transportistas y diferentes sectores para optimizar la distribución del combustible.

Además, indicó que todos los lotes de gasolina son sometidos a controles de calidad y certificación antes de su comercialización.

Controles de calidad

YPFB explicó que las filas de cisternas registradas en la planta de Palmasola responden a las verificaciones técnicas exigidas por la normativa vigente para garantizar que el combustible cumpla con los estándares requeridos.

La estatal sostuvo que estas medidas buscan evitar problemas relacionados con combustibles desestabilizados y proteger el funcionamiento de los motores de los vehículos.

“El compromiso de YPFB es certificar cada lote de gasolina antes de que sea comercializado. Hemos fortalecido nuestros sistemas de control y verificación para brindar certidumbre a la población”, agregó Blacud.

Situación del diésel

Respecto al abastecimiento de diésel, la empresa informó que continúa trabajando para estabilizar la provisión. Sin embargo, señaló que los bloqueos instalados en distintas rutas del país dificultan el ingreso oportuno de cisternas a las plantas de almacenamiento y despacho.

De acuerdo con YPFB, esta situación genera retrasos en la distribución del combustible y afecta especialmente a sectores productivos que dependen del suministro regular para desarrollar sus actividades.

La estatal reiteró su compromiso de garantizar el abastecimiento de combustibles y agradeció la comprensión de la población mientras continúan las tareas para consolidar la normalización del servicio en Santa Cruz y otras regiones del país.

Con información de YPFB

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