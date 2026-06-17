Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 17 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia registró una jornada de intensas fluctuaciones este miércoles. Tras un arranque al alza a tempranas horas de la mañana, el dólar en el mercado paralelo experimentó una ligera moderación hacia el final de la tarde, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) aplicó un ajuste hacia arriba en sus tasas de referencia.

Monitoreo del mercado paralelo: Volatilidad a lo largo del día

De acuerdo con los datos en tiempo real provistos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización informal de la divisa estadounidense cerró la tarde de este miércoles nivelada en Bs 9.86 tanto para la compra como para la venta.

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El comportamiento de la jornada estuvo marcado por constantes cambios en su precio:

A primera hora (6:00 AM): El billete verde despertó con fuerza, cotizándose en Bs 9.90 para la compra y Bs 9.87 para la venta .

Al mediodía (12:00 PM): Se registró un marcado descenso, tocando un piso de Bs 9.84 para la compra y Bs 9.83 para la venta .

Al cierre de la tarde: La demanda repuntó levemente respecto al reporte meridiano, fijando el precio definitivo de la jornada en los mencionados Bs 9.86.

El BCB eleva sus valores oficiales de referencia

En concordancia con el comportamiento del mercado, el Banco Central de Bolivia (BCB) también modificó al alza sus pizarras oficiales para esta jornada.

Para este miércoles, el ente emisor fijó el valor referencial del dólar en Bs 9.81 para la compra y Bs 10.02 para la venta. Este movimiento representa un incremento significativo respecto al día de ayer, cuando las tasas oficiales se situaban en Bs 9.74 para la compra y Bs 9.94 para la venta.

BCB

Con estos nuevos valores, el precio de venta oficial del BCB supera la barrera de los 10 bolivianos, reflejando el complejo escenario y las continuas presiones cambiarias que atraviesa la economía nacional.

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