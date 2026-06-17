¿Pensando en comprar dólares? Así cotizan el paralelo y el referencial la tarde de este miércoles

El dólar paralelo continúa cotizando en niveles elevados en Bolivia y se mantiene próximo a la barrera de los Bs 10, una señal de que persiste la presión sobre el mercado cambiario debido a la limitada disponibilidad de divisas frente a una demanda que sigue siendo alta.

Durante la jornada de este miércoles 17 de junio, la moneda estadounidense registró ligeras variaciones en el mercado paralelo, aunque sin evidenciar cambios significativos respecto a los valores observados en días anteriores.

De acuerdo con plataformas especializadas que monitorean diariamente la cotización de la divisa, durante la tarde el dólar alcanzó los Bs 9,84 para la compra y Bs 9,83 para la venta, manteniéndose dentro del rango que ha caracterizado al mercado en las últimas semanas.

Horas antes, en el inicio de la jornada, la moneda estadounidense llegó a cotizarse en Bs 9,90 para la compra y Bs 9,87 para la venta, reflejando ajustes mínimos conforme avanzaron las operaciones.

Mientras tanto, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia (BCB) permaneció estable. La entidad reportó una cotización de Bs 9,81 para la compra y Bs 10,02 para la venta, valores que sirven como referencia para determinadas transacciones financieras e internacionales.

Las cifras reflejan que el mercado continúa adaptándose a un escenario marcado por la escasez de dólares y la constante demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para importaciones, pagos al exterior y otras operaciones económicas.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,84

Venta: Bs 9,83

Tipo de cambio referencial del BCB

Compra: Bs 9,81

Venta: Bs 10,02

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