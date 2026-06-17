Un obrero quedó atrapado luego de que un muro se derrumbara en una obra en construcción ubicada entre el segundo y tercer anillo de las avenidas Paraguá y Canal Guapay, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura colapsó de manera repentina y terminó aprisionando al trabajador contra una pared. La situación generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el accidente, los compañeros del afectado actuaron de inmediato e intentaron retirar los escombros para auxiliarlo mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

Personal de Bomberos y de rescate y paramédicos acudieron al sitio después de recibir la alerta, brindando los primeros auxilios al trabajador. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

Hasta el momento no se conocen las causas que provocaron el desplome de la estructura ni el estado de salud actualizado del obrero. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un informe oficial sobre las circunstancias del hecho.

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