Cae el precio del tomate en Cochabamba tras el ingreso de cargas por rutas alternas

El precio del tomate registró una importante reducción en los mercados de Cochabamba debido al ingreso de grandes cantidades del producto, que llegaron a la ciudad tras varios días de viaje por rutas alternas para evitar los bloqueos en las carreteras.

En el mercado Campesino se observó este miércoles una mayor oferta de tomate, aunque parte de la carga llegó en condiciones irregulares debido al prolongado tiempo de transporte.

El intendente municipal de Cochabamba, Enrique Navia, explicó que los cargamentos debieron haber arribado hace una semana, pero los bloqueos retrasaron su traslado. "Una parte está en buen estado y otra llegó en mal estado por la demora", señaló.

Baja el tomate y vuelven las ofertas en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Según el intendente, la mayor oferta provocó una caída significativa en los precios. La caja de tomate, que en días pasados llegó a comercializarse hasta en 500 bolivianos, ahora se vende entre 50 y 70 bolivianos, mientras que la cuartilla cuesta entre 8 y 10 bolivianos.

Navia indicó que el abastecimiento se mantendrá durante los próximos dos o tres días y recomendó a la población aprovechar la disponibilidad del producto. Asimismo, informó que el tomate también se comercializa en la avenida República, el mercado Santa Bárbara y el mercado Central de Vidriolux.

Por su parte, el tomate pimentón se oferta a aproximadamente 80 bolivianos la caja.

La llegada de verduras a los centros de abasto fue posible gracias al cuarto intermedio determinado por sectores movilizados en las rutas de Mizque y Aiquile, medida que estará vigente hasta este jueves y que permitió el ingreso temporal de productos a la capital cochabambina.

Baja el tomate y vuelven las ofertas en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

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