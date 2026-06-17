Hoy vence el perdonazo tributario en Sacaba; contribuyentes pueden pagar sin multas ni intereses

La Alcaldía de Sacaba recordó que este miércoles 17 de junio vence el plazo del perdonazo tributario, beneficio que permite a los contribuyentes regularizar sus deudas municipales sin pagar multas, intereses ni sanciones acumuladas.

El director de Ingresos y Servicios Municipales, Gualberto Chávez, informó que la medida alcanza a las obligaciones tributarias pendientes correspondientes a las gestiones comprendidas entre 1995 y 2024.

“Recomendamos a nuestra población y a nuestros contribuyentes aprovechar este perdonazo de multas, intereses y sanciones, que vence hoy”, señaló.

Chávez explicó que la iniciativa forma parte de la Ley Municipal de Alivio Tributario y busca facilitar la regularización de deudas de impuestos sobre bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas.

Destacó que los recursos recaudados permiten al municipio ejecutar proyectos y servicios en áreas como salud, educación, infraestructura y otras necesidades de la población.

Los contribuyentes pueden realizar sus pagos de manera presencial en las oficinas municipales, que atenderán en horario continuo de 08:00 a 18:00, o a través de entidades financieras habilitadas en todo el país.

Asimismo, existe la opción de cancelar los tributos mediante código QR, disponible en la página web del RUAT, modalidad que estará habilitada hasta la medianoche de este miércoles.

Desde la Alcaldía reiteraron el llamado a la ciudadanía para aprovechar las últimas horas del beneficio y ponerse al día con sus obligaciones tributarias antes de que concluya la vigencia de la norma.

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