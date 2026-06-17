Santistevan: “El PCC opera infiltrando su red de control en las instituciones”

Jorge Santistevan, analista en seguridad y defensa, afirmó este miércoles en entrevista con El Mañanero que el Primer Comando de la Capital (PCC) habría consolidado en Bolivia su principal centro de operaciones, desde donde busca controlar la cadena de distribución, acopio y comercialización de droga.

Según el especialista, además de constituirse en una organización criminal, el PCC funciona como una especie de hermandad que se nutre de los centros penitenciarios para reclutar nuevos integrantes, expandir su influencia y organizar estructuras vinculadas al narcotráfico.

“Hoy, el centro de operaciones es Bolivia y uno de los objetivos del PCC en Bolivia es el control de la cadena de distribución, acopio y comercialización de la droga. A través de las fronteras sale la droga y la exportan a Europa, al este de África y a Asia; es un negocio redondo”, aseguró.

Santistevan sostuvo que la organización busca monopolizar las rutas utilizadas para el tráfico de estupefacientes con destino a las fronteras. Mencionó entre los puntos estratégicos la hidrovía Paraguay-Paraná, además de la zona de la triple frontera con Brasil y Argentina.

Asimismo, advirtió que el grupo criminal opera mediante la infiltración de instituciones y funcionarios públicos para ampliar su capacidad de control.

“Hay que tomar en cuenta que el PCC opera infiltrando y lanzando su red de control en las instituciones con funcionarios. Han penetrado tanto que el presidente del Estado no las puede controlar. Tenemos instituciones débiles que, en lugar de controlar, más bien le dan autorizaciones o por lo menos miran para otro lado”, señaló.

El analista consideró que la lucha contra esta organización no debe centrarse únicamente en las zonas rurales donde se produce o transporta la droga, sino también en las estructuras urbanas donde se planifican y coordinan las actividades ilícitas.

“Yo combato al que está elaborando droga en el laboratorio y al que la trafica, pero no combato el origen, al intelectual y al que organiza el poder delincuencial que se ha arraigado en nuestro territorio”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play