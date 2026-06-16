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Caso "Narcomaderas": Ejecutan nuevos allanamientos en la zona norte de Santa Cruz

Efectivos de la Felcn y la Fiscalía intervinieron una empresa maderera a la altura del kilómetro 10 de la carretera al norte, en busca de nexos con el cargamento de droga incautado en Chile.

Milen Saavedra

16/06/2026 18:26

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Caso "Narcomaderas": Ejecutan nuevos allanamientos en la zona norte de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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En el marco de las investigaciones por el caso denominado "Narcomaderas", la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público continuaron con la ejecución de operativos y nuevos allanamientos en la capital cruceña.

Las acciones policiales y fiscales se concentraron en la zona norte de la ciudad, específicamente a la altura del kilómetro 10 de la carretera al norte.

Intervención a empresa maderera

De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los puntos clave de esta intervención fue una empresa maderera ubicada en la mencionada zona. Este operativo está directamente vinculado a las investigaciones coordinadas tras la detección de sustancias controladas camufladas en cargamentos de madera que tenían como destino Chile.

Hasta el momento, las autoridades del Ministerio Público y los efectivos de la Felcn continúan en el lugar recabando documentación y elementos indiciarios. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial sobre el resultado de las requisas y si existen personas aprehendidas.

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