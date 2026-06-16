Defensa de empresa allanada niega vínculos con narcomaderas y asegura que exporta puertas, no tablones

La defensa de la empresa Liguria, una de las firmas observadas dentro de las investigaciones por el denominado caso ‘narcomaderas’, aseguró que la compañía exporta puertas terminadas y no tablones de madera, además de sostener que los contenedores cuestionados cumplieron con todos los controles exigidos por las autoridades bolivianas antes de su despacho.

El abogado Guillermo Pérez confirmó que el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en las instalaciones de la empresa en cumplimiento de una orden judicial emitida dentro de las investigaciones que se desarrollan a raíz de la detección de cargamentos sospechosos en Chile.

Según explicó, durante el operativo se secuestró documentación relacionada con los contenedores observados, la cual fue entregada por la empresa para contribuir con las pesquisas. Asimismo, indicó que funcionarios fueron citados para prestar declaraciones en calidad de testigos.

Respecto a uno de los contenedores mencionados por la Fiscalía, Pérez señaló que el mismo tenía como destino Chile y posteriormente Estados Unidos, pero que debió retornar desde los Valles cruceños debido a los bloqueos registrados en las carreteras.

“Ese contenedor estaba verificado por la ABT, por Senasag y por todas las autoridades competentes. Inclusive tenía ya todos los precintos correspondientes”, afirmó el jurista, quien agregó que el desprecintado se realizó con la presencia de las autoridades respectivas.

La defensa también remarcó que la empresa no exporta madera en estado primario. “Lo que exporta la empresa Liguria no son tablones de madera, sino un producto terminado, específicamente puertas”, sostuvo Pérez, al indicar que la producción tiene como mercado principal Estados Unidos mediante contratos previamente establecidos.

Sobre los indicios detectados en el país vecino, el abogado manifestó que aún existen interrogantes sobre los procedimientos aplicados por las autoridades chilenas y advirtió que las pruebas de campo pueden arrojar resultados erróneos.

“Una prueba de campo no es suficiente para determinar con exactitud la presencia de una sustancia controlada. Tiene que realizarse las pericias correspondientes”, señaló.

En ese sentido, anunció que solicitarán análisis periciales sobre las muestras recolectadas durante el allanamiento para establecer científicamente si existe o no alguna sustancia ilícita en los productos exportados.

Pérez afirmó que la empresa respalda su posición con documentación emitida por las autoridades competentes y aseguró que todas las operaciones fueron realizadas conforme a la normativa vigente.

Finalmente, lamentó el impacto que la investigación está generando sobre la imagen del sector exportador y de la propia empresa.

“Esperamos que el caso se esclarezca. Se está poniendo al país en una situación complicada y afectando a un sector productivo. Creemos que es imposible generalizar y vincular a todas las empresas madereras con este caso”, concluyó.

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