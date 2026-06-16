Vecinos evitan robo y reducen a uno de los sospechosos en Sivingani

Un presunto delincuente fue rescatado por la Policía luego de que vecinos de la OTB Santiago Mirador, en la zona de Sivingani al sur de la ciudad de Cochabamba, intentaran lincharlo al sorprenderlo, junto a otro sujeto, presuntamente cometiendo un robo en una vivienda en construcción.

De acuerdo con el relato de los vecinos, los dos hombres habrían ingresado a un inmueble para sustraer material de construcción. Sin embargo, fueron descubiertos por los habitantes de la zona, quienes reaccionaron de inmediato para impedir el robo.

“Esta mañana dos delincuentes estaban queriendo hacer un robo agravado. Querían llevarse material de construcción de una vivienda en construcción. Los vecinos se han dado cuenta y lograron agarrar a uno; el otro se dio a la fuga”, señaló uno de los testimonios recabados en el lugar.

La molestia de los vecinos derivó en una agresión contra el sospechoso, quien fue reducido, amarrado con una soga y golpeado. Según el informe policial preliminar, cuando los efectivos llegaron encontraron al hombre tendido en el suelo y maniatado.

“El señor estaba tendido en el suelo y maniatado. Presenta heridas visibles en algunas partes del rostro”, indicó un efectivo policial.

La molestia de los vecinos derivó en una agresión contra el sospechoso, quien fue reducido, amarrado con una soga y golpeado. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Los vecinos afirmaron que el sujeto era visto frecuentemente rondando por el sector y exigieron que el caso sea investigado para determinar si estaría vinculado a otros hechos delictivos registrados en la zona.

Durante la intervención policial, el sospechoso aseguró que conocía el paradero de objetos presuntamente robados en otra vivienda; sin embargo, los investigadores consideran que habría realizado esa afirmación para evitar ser agredido por la multitud.

Tras ser rescatado, el hombre fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las investigaciones. Mientras tanto, la Policía busca identificar y localizar al segundo involucrado, quien logró escapar antes de ser retenido por los vecinos.

El caso quedó en conocimiento del Ministerio Público, que deberá determinar la situación jurídica del aprehendido y esclarecer las circunstancias del presunto intento de robo.

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