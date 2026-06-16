Tres policías fueron aprehendidos tras ser acusados de agredir a una pareja en Uyuni

Tres efectivos policiales fueron aprehendidos y permanecen bajo investigación luego de ser acusados de participar en una agresión contra una pareja en el municipio de Uyuni, departamento de Potosí. El hecho ocurrió la madrugada del domingo en inmediaciones de la Plaza de Armas y derivó en la apertura de procesos penales y disciplinarios.

El comandante de Frontera Policial de Uyuni, coronel Álvarez, confirmó que los uniformados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que inició una investigación por el presunto delito de lesiones leves.

“No vamos a permitir que efectivos policiales vulneren la ley y queden en la impunidad. La ley es para todos”, afirmó la autoridad al brindar un informe oficial sobre el caso.

Según el reporte preliminar, los funcionarios involucrados se encontraban de descanso y vestidos de civil al momento del incidente. Tras ser identificados por las personas denunciantes, fueron arrestados y trasladados a celdas policiales, donde permanecen mientras avanzan las investigaciones.

Investigación penal y procesos internos

El comandante informó que personal de la Dirección de Investigación Policial Interna (DIPI) y de la Fiscalía Policial se trasladó hasta Uyuni para realizar las actuaciones correspondientes y determinar responsabilidades dentro de la institución.

Además del proceso penal impulsado por el Ministerio Público, los tres efectivos enfrentan investigaciones disciplinarias que podrían derivar en sanciones administrativas.

El comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Pompeo Sánchez, confirmó que los uniformados ya fueron aprehendidos por disposición fiscal y que en las próximas horas un juez cautelar definirá su situación jurídica.

“Este Comando Departamental, dentro del marco de transparencia e instrucciones del Comando General, no va a permitir este tipo de actos. El caso ya está en conocimiento del Ministerio Público y de nuestras instancias disciplinarias”, sostuvo.

Ambas partes habrían consumido bebidas alcohólicas

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, tanto los policías involucrados como las personas denunciantes se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol cuando ocurrieron los hechos.

Sin embargo, Álvarez aclaró que será la investigación del Ministerio Público la que establecerá oficialmente cómo se desarrolló el altercado y cuál fue el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

“Vamos a esperar los informes técnicos y periciales. Todo está bajo la dirección funcional del Ministerio Público”, indicó Sánchez.

Estado de salud de la víctima

Respecto a la víctima, una de las personas involucradas en el incidente, las autoridades informaron que fue evaluado por un médico forense, quien le otorgó tres días de impedimento legal.

Posteriormente, el afectado decidió trasladarse por cuenta propia a la ciudad de Potosí para someterse a estudios médicos complementarios.

La Policía también confirmó el secuestro de un vehículo particular presuntamente utilizado durante los hechos. El motorizado quedó bajo custodia mientras la unidad de Tránsito realiza las pericias correspondientes.

Posibles sanciones

Las autoridades policiales aseguraron que, en caso de comprobarse responsabilidades, los efectivos podrían enfrentar sanciones contempladas en la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

Las medidas van desde suspensiones temporales hasta la baja definitiva de la institución, dependiendo de la gravedad de las faltas establecidas durante la investigación.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recolectando declaraciones, registros audiovisuales y otros elementos de prueba. No se descarta que el proceso sea ampliado contra otras personas que puedan ser identificadas en los videos y testimonios recabados durante las pesquisas.

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