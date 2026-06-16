Sale a la luz video de Gaspi junto a Oliver Tree antes de la tragedia en Río de Janeiro

En medio de la conmoción generada por la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, en las últimas horas comenzó a viralizarse un video que muestra a Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, junto al músico estadounidense Oliver Tree y a Lucas Vignale pocas horas antes del accidente.

Las imágenes fueron compartidas por un usuario de la red social X identificado como @Tiramissu200, quien aseguró haberse cruzado con los tres durante la noche del sábado en las calles de la ciudad brasileña.

En la grabación se los observa caminando y conversando en un ambiente relajado, ajenos al impacto que tendría posteriormente la noticia que conmocionó a miles de seguidores en distintos países.

"Justo ayer a la noche me los encontré a los dos, no lo puedo creer", escribió el joven al publicar el video una vez que el hecho tomó estado público.

Además de la grabación, el usuario difundió una fotografía junto a Gaspi y Oliver Tree tomada durante ese mismo encuentro. Según detalló, tanto la imagen como el video fueron registrados el sábado 13 de junio a las 20:04.

La publicación no tardó en multiplicarse en redes sociales y acumuló cientos de comentarios de usuarios sorprendidos y conmovidos por las imágenes, que hoy adquieren un significado completamente distinto.

El material también comenzó a circular como respuesta a una publicación de la streamer Emilia Suki (@EmetSuki), quien había compartido días atrás una fotografía junto a Gaspi tomada antes del viaje a Brasil.

Con el correr de las horas, las imágenes se transformaron en uno de los contenidos más comentados en las plataformas digitales, donde miles de usuarios continúan expresando su sorpresa y emoción al ver uno de los últimos registros públicos del grupo antes de la tragedia.

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