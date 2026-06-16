Una mujer fue asesinada este lunes por su presunta expareja con un arma blanca durante una discusión, informaron fuentes judiciales y medios locales, un caso que se registra en medio de un alza del 125 % de los feminicidios según la estadística oficial anualizada hasta abril pasado.

El suceso tuvo lugar este mediodía en la ciudad occidental de David, situada a unos 440 kilómetros de la capital panameña, cuando la víctima, una mujer de 41 años, almorzaba en un restaurante al que llegó el atacante, identificado por medios locales como un hombre de 45 años y su expareja.

Según testigos, ambos comenzaron una discusión que culminó con el ataque del hombre que cortó a la mujer con un arma blanca en el cuello y la cabeza, como publicó el rotativo La Crítica.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó a través de sus redes sociales que el atacante, del que no da ninguna información, fue aprehendido por las autoridades, y que se iniciaron las investigaciones del caso.

Según las estadísticas del Ministerio Público disponibles, hasta el pasado abril se habían registrado nueve feminicidios, un 125 % frente a los cuatro del mismo mes del año anterior, y trece tentativas de feminicidio, con un alza del 117 %.

Por su parte, la muerte violenta de mujeres cayó un 50 %, al registrarse tres hasta abril pasado frente a los seis del mismo mes del 2025.

Panamá registró 20 feminicidios en el 2025, un 13 % menos en relación con los 23 del año anterior, de acuerdo con los datos de la Fiscalía.

En su informe anual de Derechos Humanos divulgado en diciembre pasado, la Defensoría del Pueblo de Panamá señaló que en el país la protección de las mujeres así como la de los niños sigue siendo "insuficiente".

"Los casos de violencia de género, feminicidios, abuso sexual, acoso escolar y violencia en entornos familiares y comunitarios revelan que los mecanismos de prevención, detección y atención oportuna siguen siendo fragmentados y, en muchos casos, tardíos", dijo entonces quien era el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

EFE

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