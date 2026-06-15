Un devastador terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas encendió las alarmas globales, no solo por el trágico saldo de muertes, desapariciones y destrucción material, sino por un escalofriante componente místico. Tras la catástrofe, una de las profecías más inquietantes de la célebre vidente búlgara Baba Vanga para este año 2026 volvió a tomar una fuerza descomunal en las redes sociales y la opinión pública: ¿estamos ante una simple coincidencia o el inicio de una catástrofe global anunciada?

El sismo en el archipiélago asiático provocó fenómenos inusuales en el litoral que desconcertaron a los científicos y aterrorizado a los pobladores. En varias zonas costeras, el mar retrocedió de forma abrupta, dejando el fondo marino completamente expuesto a la superficie, una postal apocalíptica que muchos interpretan como la antesala de alteraciones naturales aún mayores.

La profecía de Baba Vanga y la ciencia coinciden

Según los textos atribuidos a la mística ciega, la humanidad se enfrentaría a partir de estas fechas a drásticos y violentos cambios en la Tierra, caracterizados por olas de calor extremo y severas alteraciones en la naturaleza.

Lo que resulta verdaderamente perturbador es cómo esta supuesta profecía comenzó a alinearse con las advertencias de la ciencia. Casi en paralelo al desastre de Filipinas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta crítica: existe un 80% de probabilidad de que entre los meses de junio y agosto se consolide el fenómeno de "Súper Niño". Este evento climático global amenaza con intensificar de manera histórica los fenómenos meteorológicos extremos, golpeando con especial fuerza a las regiones costeras mediante sequías e inundaciones sin precedentes.

Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros en Filipinas, la pregunta queda flotando en el aire con más fuerza que nunca: ¿Tenía razón Baba Vanga o la Tierra solo está manifestando el colapso climático que la ciencia ya predijo?

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