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¿El fin de la calma? Terremoto en Filipinas y alerta de la ONU desatan el temor por una "aterradora" profecía de Baba Vanga para 2026

El sismo de magnitud 7,8 que hizo retroceder el mar en el país asiático coincide con las advertencias de la vidente búlgara.

Red Uno de Bolivia

15/06/2026 19:06

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Terremoto desata el temor por una "aterradora" profecía de Baba Vanga. Imagen: Composición: EFE/
Mundo

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Un devastador terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas encendió las alarmas globales, no solo por el trágico saldo de muertes, desapariciones y destrucción material, sino por un escalofriante componente místico. Tras la catástrofe, una de las profecías más inquietantes de la célebre vidente búlgara Baba Vanga para este año 2026 volvió a tomar una fuerza descomunal en las redes sociales y la opinión pública: ¿estamos ante una simple coincidencia o el inicio de una catástrofe global anunciada?

El sismo en el archipiélago asiático provocó fenómenos inusuales en el litoral que desconcertaron a los científicos y aterrorizado a los pobladores. En varias zonas costeras, el mar retrocedió de forma abrupta, dejando el fondo marino completamente expuesto a la superficie, una postal apocalíptica que muchos interpretan como la antesala de alteraciones naturales aún mayores.

La profecía de Baba Vanga y la ciencia coinciden

Según los textos atribuidos a la mística ciega, la humanidad se enfrentaría a partir de estas fechas a drásticos y violentos cambios en la Tierra, caracterizados por olas de calor extremo y severas alteraciones en la naturaleza.

Lo que resulta verdaderamente perturbador es cómo esta supuesta profecía comenzó a alinearse con las advertencias de la ciencia. Casi en paralelo al desastre de Filipinas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta crítica: existe un 80% de probabilidad de que entre los meses de junio y agosto se consolide el fenómeno de "Súper Niño". Este evento climático global amenaza con intensificar de manera histórica los fenómenos meteorológicos extremos, golpeando con especial fuerza a las regiones costeras mediante sequías e inundaciones sin precedentes.

Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros en Filipinas, la pregunta queda flotando en el aire con más fuerza que nunca: ¿Tenía razón Baba Vanga o la Tierra solo está manifestando el colapso climático que la ciencia ya predijo?

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