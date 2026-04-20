¿El fin de la calma? El potente terremoto en Japón que revive la temida profecía de Baba Vanga para 2026

La tierra volvió a rugir en Japón, pero esta vez el eco del sismo ha llegado hasta las oscuras predicciones del pasado. Este lunes 20 de abril, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió el norte del archipiélago, activando de inmediato alertas de tsunami y encendiendo las alarmas de los seguidores de Baba Vanga, la mística búlgara que predijo un destino turbulento para este año.

El sismo que puso a Japón en vilo

El movimiento telúrico no fue un evento aislado. La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una advertencia poco común: la probabilidad de que ocurra un megaterremoto de magnitud 8 o superior es ahora “más alta que en tiempos normales”.

La población se mantiene en vilo ante la posibilidad de un desastre de mayor escala, mientras las autoridades monitorean las costas ante el riesgo de olas gigantes. Este escenario de incertidumbre encaja con precisión quirúrgica en las visiones de la fallecida vidente.

La "avalancha" de eventos naturales

Baba Vanga, conocida mundialmente por sus supuestos aciertos en eventos como el 11 de septiembre o el Brexit, dejó una advertencia específica para el 2026. Según sus intérpretes, la mística anticipó una “avalancha” de fenómenos naturales extremos.

"Habrá un incremento drástico en la actividad sísmica, tsunamis devastadores y erupciones volcánicas que cambiarán el rostro de la Tierra", rezan parte de sus profecías para este periodo.

Para muchos, el terremoto de este lunes es la confirmación de que la profecía sobre el aumento de la furia de la naturaleza se está materializando.

Ciencia vs. Profecía

Aunque los científicos atribuyen estos eventos a la ubicación de Japón sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, el debate en redes sociales y medios internacionales se ha centrado en la vulnerabilidad del planeta. ¿Estamos ante una coincidencia geológica o ante el inicio de la cadena de desastres que la "Nostradamus de los Balcanes" visualizó hace décadas?

Por ahora, Japón se mantiene bajo estricta vigilancia, recordando al mundo que, más allá de las profecías, la fuerza de la naturaleza sigue siendo el mayor desafío de la humanidad.

Con información de El Heraldo de México.

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