El realismo de las escenas de acción fue superado por una tragedia de la vida real. Se han revelado las imágenes de las cámaras de vigilancia que registran el violento ataque armado perpetrado en las inmediaciones del set de grabación de la exitosa producción ‘Sin senos sí hay paraíso’. El hecho, que ocurrió a plena luz del día, dejó un saldo trágico de tres personas muertas, entre ellas dos trabajadores vinculados directamente a la serie.

El video del horror

En el metraje, que ya está en manos de la Fiscalía, se observa el momento exacto en que la tranquilidad del rodaje se rompe. Hombres armados irrumpen de manera violenta en el perímetro de seguridad, abriendo fuego de forma indiscriminada.

Las imágenes muestran el desesperado intento de huida de los presentes. Actores, técnicos y personal de apoyo se ven obligados a lanzarse al suelo o buscar refugio detrás de vehículos y estructuras del set mientras las detonaciones resuenan en el área. La confusión fue total, transformando una jornada de trabajo creativo en una escena de guerra en cuestión de segundos.

Víctimas y evacuación

Las autoridades confirmaron que, tras el cese de los disparos, se hallaron los cuerpos sin vida de tres personas. El impacto emocional ha sido profundo dentro del gremio, dado que dos de las víctimas formaban parte del equipo logístico y de producción de la serie.

Inmediatamente después del ataque, el área fue acordonada y se procedió a la evacuación total del personal. El rodaje de la producción ha sido suspendido de manera indefinida mientras se garantizan las condiciones de seguridad y se avanza en las investigaciones.

Investigación en curso

La Policía Metropolitana de Bogotá y unidades de criminalística trabajan sobre el video para identificar a los sicarios y los vehículos utilizados en la huida. Hasta el momento, no se ha determinado si el ataque iba dirigido específicamente contra miembros de la producción o si se trató de un hecho externo que terminó impactando el set por proximidad.

Con información de El Bolivarense.

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