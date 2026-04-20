Japón dio por terminada la alerta de tsunami emitida tras el fuerte terremoto que sacudió el norte del país este lunes, pero activó una nueva advertencia por el posible riesgo de un “megaterremoto”.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que, después del sismo de magnitud 7,7 frente a la costa de la prefectura de Iwate, aumentó la probabilidad de que ocurra otro terremoto de magnitud 8 o superior.

El temblor ocurrió a las 16:53 hora local en aguas del océano Pacífico y fue tan fuerte que hizo balancear edificios en Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro. Inicialmente se estimó en magnitud 7,4, luego fue corregido a 7,5 y finalmente a 7,7.

Aproximadamente 40 minutos después del terremoto, una ola de 80 centímetros impactó el puerto de Kuji, en Iwate. Sin embargo, como las olas no superaron el metro de altura, las autoridades decidieron retirar la alerta de tsunami y dejar solo advertencias preventivas en parte de la costa noreste.

Pese a ello, el Gobierno japonés pidió a la población mantenerse preparada, especialmente en las prefecturas del norte. Más de 182.000 personas recibieron órdenes de evacuación no obligatorias y varias líneas de tren bala fueron suspendidas por precaución.

Las autoridades señalaron que la posibilidad de un “megaterremoto” pasó de un 0,1% habitual a un 1% durante la próxima semana. Aunque el porcentaje sigue siendo bajo, representa un aumento importante respecto a la actividad normal.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y todavía mantiene muy presente el recuerdo del terremoto y tsunami de 2011, que dejó miles de muertos y provocó el desastre nuclear de Fukushima.

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