Indignación por video que muestra a soldados israelíes agrediendo a un menor en Cisjordania

Una nueva incursión de las fuerzas de ocupación israelíes en la aldea palestina de Al Mughayyir, cerca de Ramala, ha desatado una ola de indignación internacional tras la difusión de un video que captura la agresión contra un menor de edad.

En las imágenes se observa a los efectivos militares golpeando al niño, quien resultó con múltiples moretones y contusiones, en medio de un despliegue que incluyó el uso de gases lacrimógenos contra la población civil.

El operativo no solo se centró en la represión directa, sino que sirvió de escolta para un grupo de colonos judíos que irrumpieron en la localidad para robar aproximadamente 150 ovejas pertenecientes a los habitantes locales. La brutalidad del registro audiovisual generó una reacción inmediata de altos funcionarios internacionales.

El video, calificado como "espeluznante" por diversos organismos de derechos humanos, muestra el momento exacto en que un soldado arremete contra el menor durante la redada. Los habitantes de Al Mughayyir denunciaron que la presencia militar suele actuar como un anillo de protección para las actividades ilícitas de los colonos, dejando a la comunidad palestina sin medios de defensa ante el despojo de sus bienes y la integridad física de sus hijos.

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