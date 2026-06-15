‘Solo me queda dolor’: la madre de la víctima exige justicia tras accidente extremo

El país de Brasil sigue conmocionado por la trágica muerte de María Eduarda Rodrigues Freitas, joven de 21 años y estudiante de Educación Física y Gestión Deportiva, que falleció tras ser lanzada desde 40 metros de altura en un bungee sin arnés asegurado en el Puente del Esqueleto, en Limeira, estado de São Paulo.

En un desgarrador mensaje publicado en Instagram, su madre, Giovana Rodrigues, expresó:

“Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo. Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa… Justicia para ti”.

La despedida oficial se realizó en el Cementerio Municipal de Jandira, en Grande São Paulo, donde familiares y amigos vivieron un momento de profundo dolor mientras el país seguía atentamente los avances de la investigación.

Detenidos y causa judicial

La empresa “Entre cuerdas”, responsable de la actividad extrema, es señalada por negligencia, ya que la cuerda nunca fue asegurada al arnés de la joven. Testimonios capturados en video muestran cómo, segundos antes del salto, se escuchaba a los participantes alertar: “Gente, la cuerda”, aunque ya era demasiado tarde.

Por estos hechos, la policía detuvo a tres empleados de la organización:

Luis Felipe Feliciano Egoroff , 31 años

, 31 años Vitor de Freitas Gonçalves , 27 años

, 27 años Maicon Fernandes Cintra, 42 años

El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal dictó prisión preventiva para los tres, luego de que intentaran fugarse cambiándose de ropa antes de la llegada de la policía.

Las autoridades continúan la investigación para determinar las responsabilidades individuales y esclarecer por qué fallaron los controles de seguridad, que deberían haber prevenido esta tragedia que ha conmocionado a Brasil y el mundo.

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