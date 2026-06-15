"¡Suéltelo!": Los gritos de los vecinos permitieron rescatar a un menor en Bogotá

Un ciudadano estadounidense fue detenido este domingo en Bogotá tras ser señalado por un presunto caso de abuso contra un menor de edad en un edificio del exclusivo sector de Usaquén, al norte de la capital colombiana.

El hecho generó conmoción e indignación luego de que varios vecinos grabaran la escena desde la calle y alertaran de inmediato a las autoridades.

"¡Está abusando del niño! ¡Suéltelo!", se escucha gritar en uno de los videos que comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

La rápida intervención policial

Según informó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, la comunidad alertó a la Policía Metropolitana sobre la situación que ocurría en uno de los balcones del edificio.

"La comunidad alertó a la Policía Metropolitana de un adulto teniendo actos abusivos con un niño en un edificio de la zona. Inmediatamente la Policía acudió al lugar", señaló la autoridad.

Tras la intervención, el menor fue rescatado y trasladado a un hospital para recibir atención médica y ser sometido a una valoración integral.

Mientras tanto, el ciudadano extranjero quedó bajo custodia policial mientras se verifica su identidad y antecedentes.

También había otros menores

Las autoridades informaron que en el lugar también se encontraban otros dos niños, situación que incrementó la preocupación de los organismos encargados de la protección de menores.

La Procuraduría General de Colombia condenó el hecho y anunció su participación en el seguimiento del caso.

"Ante la gravedad de los hechos, que además involucran a otros dos menores de edad, el Ministerio Público hizo presencia en el lugar", indicó la institución mediante un comunicado.

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes garantizar la protección integral de los niños involucrados y avanzar con las investigaciones correspondientes.

Investigación en curso

Por el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la relación entre el detenido y los menores ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

La investigación continúa para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Preocupación por casos de explotación infantil

El caso se produce en un contexto de creciente preocupación en Colombia por delitos relacionados con la explotación y vulneración de derechos de menores.

Datos de Migración Colombia señalan que hasta abril de este año más de 60 ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos en el país por sospechas relacionadas con posibles actividades de explotación infantil, una cifra que refleja una tendencia que las autoridades consideran preocupante.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la rápida acción de los vecinos que dieron la alerta y permitieron la intervención de la Policía.

Con información de 20Minutos.es

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