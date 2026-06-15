Muerte de Gaspi: el dueño de uno de los helicópteros ya había sido multado por irregularidades

La investigación por el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, que dejó seis víctimas fatales, entre ellas el creador de contenido argentino Gaspi y el productor audiovisual Lucas Vignale, sumó en las últimas horas un antecedente que despertó interés entre las autoridades y la opinión pública.

Según informó el medio brasileño G1, uno de los propietarios de las aeronaves involucradas en el accidente había sido sancionado meses atrás por la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil.

Se trata de Oswaldo de Luca Filho, empresario vinculado al helicóptero Bell Helicopter 206B, matrícula PP-MAC, registrado a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA.

La multa aplicada en 2025

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la sanción fue impuesta en julio de 2025 luego de que el empresario se negara a entregar libros, documentos contables e información requerida por inspectores durante un procedimiento de control.

Al tratarse de una primera infracción de este tipo, la autoridad aeronáutica aplicó una multa de 8.000 reales, equivalente a unos 1.580 dólares al cambio de ese momento.

Las autoridades aclararon que Filho no figura entre las víctimas del accidente registrado este domingo.

Las aeronaves involucradas

La Fuerza Aérea Brasileña informó que el segundo helicóptero involucrado en la colisión era un Airbus H125, matrícula PR-DJJ, registrado a nombre del empresario Mauricio da Cunha e Silva Espíndola Dias, quien desarrolla actividades comerciales en Río de Janeiro y São Paulo.

Por el momento, no existe información oficial que vincule la sanción administrativa aplicada en 2025 con las causas del accidente ocurrido en Río de Janeiro.

La tragedia que conmocionó a Brasil y Argentina

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Entre las víctimas se encontraban el influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi; el productor audiovisual Lucas Vignale; el cantante estadounidense Oliver Tree; además de los pilotos y otras personas que viajaban en las aeronaves.

Equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona para extinguir el incendio provocado por el impacto y recuperar los restos de las víctimas.

La investigación continúa

Las autoridades brasileñas analizan registros de vuelo, imágenes de cámaras de seguridad y restos de ambas aeronaves para determinar qué provocó la colisión.

Por ahora, los investigadores no han difundido conclusiones preliminares sobre las causas del accidente y mantienen abiertas varias líneas de análisis.

Mientras tanto, la aparición de antecedentes administrativos relacionados con uno de los propietarios de las aeronaves añadió un nuevo elemento a una investigación que sigue bajo la atención de la opinión pública tanto en Brasil como en Argentina.

Con información de Infobae.

Mira la programación en Red Uno Play