Las hipótesis que investigan tras la tragedia aérea donde murió Gaspi

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, perdió la vida junto al cantante Oliver Tree y otros cuatro ocupantes; las autoridades brasileñas analizan posibles irregularidades en las aeronaves.
15/06/2026 15:51
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La tragedia ocurrida este domingo en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, sigue bajo investigación por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil. Las primeras pesquisas apuntan a determinar si alguna de las aeronaves involucradas en el choque, que dejó seis muertos, realizaba transporte clandestino de pasajeros.
Tiago Faierstein, director de la ANAC, aseguró que los pilotos y los helicópteros estaban “en condiciones normales” antes del accidente, pero no descarta irregularidades: “Debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”.
El propietario del helicóptero PP-MAC, Oswaldo de Luca Filho, ya había sido sancionado en julio de 2025 por negarse a entregar libros y documentación requerida por la ANAC. La multa aplicada entonces fue mínima, unos 8 mil reales, al tratarse de la primera notificación.
El accidente se produjo cerca de las 9:00 a.m. cuando los dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento del concesionario automotor BYD. Una de las aeronaves se incendió al impactar, afectando alrededor de 20 vehículos eléctricos que estaban estacionados, provocando explosiones y una columna de humo visible a kilómetros.
Entre las víctimas, además de Gaspi, se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.
Gaspar Prim Díaz, de 28 años, se había convertido en una figura popular y polémica en redes sociales, conocido por su humor irreverente, entrevistas callejeras y estilo provocador, lo que provocó conmoción entre sus seguidores tras conocer la noticia de su fallecimiento.
Con información de TN.
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