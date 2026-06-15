Las hipótesis que investigan tras la tragedia aérea donde murió Gaspi

La tragedia ocurrida este domingo en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, sigue bajo investigación por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil. Las primeras pesquisas apuntan a determinar si alguna de las aeronaves involucradas en el choque, que dejó seis muertos, realizaba transporte clandestino de pasajeros.

Tiago Faierstein, director de la ANAC, aseguró que los pilotos y los helicópteros estaban “en condiciones normales” antes del accidente, pero no descarta irregularidades: “Debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”.

El propietario del helicóptero PP-MAC, Oswaldo de Luca Filho, ya había sido sancionado en julio de 2025 por negarse a entregar libros y documentación requerida por la ANAC. La multa aplicada entonces fue mínima, unos 8 mil reales, al tratarse de la primera notificación.

El accidente se produjo cerca de las 9:00 a.m. cuando los dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento del concesionario automotor BYD. Una de las aeronaves se incendió al impactar, afectando alrededor de 20 vehículos eléctricos que estaban estacionados, provocando explosiones y una columna de humo visible a kilómetros.

Entre las víctimas, además de Gaspi, se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Gaspar Prim Díaz, de 28 años, se había convertido en una figura popular y polémica en redes sociales, conocido por su humor irreverente, entrevistas callejeras y estilo provocador, lo que provocó conmoción entre sus seguidores tras conocer la noticia de su fallecimiento.

Con información de TN.

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