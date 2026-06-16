Cargaba su celular en el auto, explotó y todo terminó en un accidente

Una mujer de 45 años permanece internada con lesiones de gravedad tras la explosión de un teléfono celular que se encontraba cargando dentro de un automóvil. El incidente ocurrió durante la noche del domingo en la ruta E-53, a la altura del kilómetro 7, en la provincia de Córdoba.

Según informó la Policía provincial, la víctima viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando, por causas que aún son investigadas, se produjo un foco ígneo en el interior del habitáculo. Las primeras versiones indican que el origen habría sido un teléfono móvil conectado al sistema de carga del vehículo.

La situación generó momentos de extrema tensión. El conductor, un hombre de 43 años, perdió el control del automóvil tras el incidente y terminó despistando. El vehículo salió de la calzada e impactó contra una alcantarilla ubicada en un desagüe pluvial.

Como consecuencia del incendio y del posterior choque, la mujer sufrió graves quemaduras y debió ser trasladada de urgencia al Instituto del Quemado, donde permanece internada bajo observación médica y con pronóstico reservado.

El conductor también recibió asistencia sanitaria y fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo. Fuentes médicas informaron que se encuentra fuera de peligro.

Investigan cómo se inició el fuego

Las autoridades trabajan para determinar con precisión qué ocurrió dentro del vehículo y cómo se desencadenó el incendio que terminó provocando el accidente.

Los peritajes intentarán establecer si la explosión estuvo relacionada con una falla en el dispositivo, un problema en la batería o alguna circunstancia vinculada al sistema de carga utilizado en el automóvil.

Un antecedente reciente

El episodio recuerda otro accidente registrado en Córdoba durante enero de este año. En aquella ocasión, un adolescente de 16 años sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo luego de que explotara un teléfono celular de características gamer mientras se encontraba conectado a la corriente en el patio de su vivienda.

Por qué pueden incendiarse las baterías de los celulares

Aunque se trata de eventos poco frecuentes, los especialistas advierten que las baterías de ion-litio pueden presentar riesgos cuando sufren daños físicos, defectos de fabricación, sobrecalentamiento o son utilizadas con accesorios incompatibles.

Este tipo de baterías almacena una gran cantidad de energía en un espacio reducido. Si alguno de sus componentes internos falla, puede producirse un fenómeno conocido como "escape térmico", una reacción en cadena que genera un aumento acelerado de temperatura y que, en situaciones extremas, puede derivar en fuego o explosiones.

La probabilidad de que esto ocurra es baja en comparación con la enorme cantidad de dispositivos que se utilizan diariamente en todo el mundo. Sin embargo, los expertos recomiendan tomar ciertas precauciones para minimizar riesgos.

Recomendaciones para evitar accidentes

Entre las principales medidas preventivas se encuentran evitar la exposición prolongada del teléfono al sol o a fuentes de calor intenso, utilizar cargadores originales o certificados por el fabricante y reemplazar las baterías que presenten hinchazón, golpes o signos visibles de deterioro.

También se aconseja no cubrir el dispositivo mientras se carga y prestar atención a aumentos inusuales de temperatura durante su uso o proceso de carga.

Mientras avanza la investigación sobre el caso ocurrido en Córdoba, el episodio vuelve a poner el foco sobre la importancia de extremar los cuidados con dispositivos que forman parte de la vida cotidiana, pero que también contienen componentes capaces de generar situaciones de riesgo si presentan fallas.

Con información de TN.

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