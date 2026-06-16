“¿Estás viendo esto?”: la frase que quedó registrada en los nuevos archivos sobre ovnis

El Gobierno de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre los fenómenos aéreos no identificados. A través del Pentágono, difundió una nueva tanda de documentos, imágenes, videos y grabaciones de audio vinculados a avistamientos reportados tanto por personal oficial como por ciudadanos, en una publicación que vuelve a alimentar el debate sobre uno de los misterios más persistentes de las últimas décadas.

Se trata de la tercera entrega de material divulgada por la administración estadounidense desde principios de mayo. En esta oportunidad, el paquete incluye 53 documentos, 10 imágenes, seis videos y tres registros de audio procedentes de organismos como la CIA, el FBI, la NASA, el Departamento de Defensa y otras agencias gubernamentales.

Una de las principales novedades es que, además de informes militares, la documentación incorpora testimonios recopilados por el FBI a partir de observaciones realizadas por civiles, ampliando así el alcance de las investigaciones.

Luces extrañas y movimientos coordinados

Entre los casos incluidos aparece una serie de avistamientos registrados en el oeste de Estados Unidos durante octubre de 2023. Cinco agentes federales reportaron haber observado luces y objetos inusuales en el cielo mientras desarrollaban tareas de vigilancia.

Según los testimonios incorporados a los documentos, algunos de los observadores describieron grupos de luces que realizaban movimientos coordinados difíciles de explicar. Uno de los agentes recordó haber visto orbes rojizos que aceleraban de manera repentina y cambiaban de posición con una sincronización llamativa.

Otro testigo afirmó que pequeñas luces parecían desprenderse de una esfera luminosa de mayor tamaño, mientras que un compañero comparó el fenómeno con "uvas saliendo disparadas de una pelota de baloncesto". En medio de la observación, uno de ellos lanzó una frase que quedó registrada en el informe: "¿Estás viendo esto?".

Esferas sobre un estanque

Uno de los videos más comentados fue grabado por un ciudadano en octubre de 2024 en una región del noreste estadounidense.

El material muestra una intensa fuente de luz que, según la descripción oficial, tenía apariencia de esfera luminosa y modificaba periódicamente su forma y brillo mientras permanecía suspendida sobre un estanque.

De acuerdo con el informe, el fenómeno permaneció visible durante aproximadamente 45 minutos antes de desaparecer. Los investigadores señalaron además que la luz parecía dividirse en varios puntos más pequeños durante algunos momentos de la observación.

Objetos que parecían moverse en formación

Otro registro, fechado en julio de 2025, documenta la presencia de dos luces brillantes desplazándose por el cielo nocturno.

Los testigos consultados por el FBI describieron el movimiento como silencioso y extremadamente fluido. Según sus declaraciones, ambas esferas parecían desplazarse de manera sincronizada, como si estuvieran unidas o formando parte de una misma estructura invisible.

Esa característica llamó particularmente la atención de los investigadores y quedó reflejada en los documentos difundidos por las autoridades estadounidenses.

El histórico panel de la CIA

La publicación también recupera documentos históricos relacionados con el llamado "Panel Asesor Científico sobre Objetos Voladores No Identificados", convocado por la CIA durante 1952 y 1953.

Aquel grupo de expertos analizó numerosos reportes de la época y concluyó que los llamados platillos voladores no representaban una amenaza directa para la seguridad nacional.

Sin embargo, el informe advertía sobre otro fenómeno: el creciente interés social por estos casos. Los especialistas recomendaban reducir el impacto público del tema y alertaban sobre la posibilidad de que la fascinación colectiva por los ovnis pudiera ser utilizada con fines propagandísticos por países adversarios durante el contexto de la Guerra Fría.

Un misterio que sigue abierto

A pesar de las nuevas publicaciones, ninguno de los materiales difundidos confirma la existencia de tecnología extraterrestre ni ofrece respuestas definitivas sobre los fenómenos observados.

Lo que sí evidencian los documentos es que las autoridades estadounidenses continúan recopilando y analizando reportes que involucran objetos o comportamientos aéreos que, al menos por ahora, no cuentan con una explicación concluyente.

Mientras los investigadores buscan respuestas, cada nueva desclasificación vuelve a alimentar una pregunta que lleva décadas fascinando al mundo: qué es exactamente lo que algunas personas aseguran ver en el cielo.

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