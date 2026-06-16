“Te debo la vida”: el estremecedor mensaje del DJ que evitó subir al helicóptero donde murió Gaspi

Una decisión tomada en cuestión de minutos terminó convirtiéndose en la diferencia entre la vida y la muerte. El productor musical y DJ brasileño Víctor Wao reveló el conmovedor episodio que lo llevó a desistir de abordar uno de los helicópteros involucrados en el accidente aéreo que acabó con la vida del youtuber Gaspar ‘Gaspi’ Prim Díaz, el productor Lucas Frota y otras víctimas.

Wao formaba parte del grupo de artistas y creadores de contenido que participaba en un proyecto audiovisual en las costas de Río de Janeiro. Sin embargo, una profunda fobia a volar lo llevó a replantear su participación en el traslado aéreo apenas minutos antes del despegue.

El último adiós de Victor Wao para Lucas Frota.

Según relató posteriormente, el nerviosismo y la ansiedad que experimentaba eran tan intensos que su amigo y colega Lucas Frota decidió intervenir para ayudarlo. Ante la situación, Frota gestionó a último momento un vehículo terrestre para que el DJ pudiera continuar el recorrido por carretera mientras el resto del equipo abordaba las aeronaves.

La tragedia convirtió ese gesto en un acto decisivo. Horas después, los helicópteros protagonizaron un accidente fatal que dejó seis personas fallecidas, entre ellas el propio Frota.

Visiblemente afectado, Wao compartió un mensaje en sus redes sociales donde expresó el dolor por la pérdida de sus amigos y la culpa de haber sobrevivido. “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y yo no fui en el último segundo”, escribió.

Victor Wao iba a viajar en uno de los helicópteros de la tragedia

En una de las publicaciones más comentadas tras la tragedia, el músico recordó el gesto de Frota con palabras cargadas de emoción: “Me conseguiste un coche para llevarme; ahora te debo la vida, hermano”.

El productor también dedicó un sentido homenaje a su amigo fallecido. “Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”, señaló.

La tragedia aérea

El accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana sobre la Avenida das Américas, en el sector de Recreio dos Bandeirantes, una de las zonas más transitadas de Río de Janeiro.

De acuerdo con los primeros reportes, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas que aún son investigadas. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando una fuerte explosión y un incendio que destruyó cerca de una veintena de automóviles.

Equipos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos. Una vez asegurada la zona, los rescatistas confirmaron la muerte de cinco ocupantes de una de las aeronaves, mientras que los restos de una sexta víctima fueron localizados a varios metros del sitio principal del impacto.

Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del siniestro. Peritos de la Fuerza Aérea Brasileña y de la Policía Civil analizan si el accidente estuvo relacionado con un error humano, fallas mecánicas o una combinación de factores.

Mientras avanzan las pesquisas, el testimonio de Víctor Wao se ha convertido en uno de los relatos más impactantes surgidos tras la tragedia: la historia de un hombre que sobrevivió gracias a un miedo que siempre había considerado una limitación y al gesto solidario de un amigo que terminó salvándole la vida.

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