“Te debo la vida”: el estremecedor mensaje del DJ que evitó subir al helicóptero donde murió Gaspi

La tragedia convirtió ese gesto en un acto decisivo. Horas después, los helicópteros protagonizaron un accidente fatal que dejó seis personas fallecidas, el youtuber argentino Gaspi, Oliver Tree y otras víctimas.
16/06/2026 11:52
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Una decisión tomada en cuestión de minutos terminó convirtiéndose en la diferencia entre la vida y la muerte. El productor musical y DJ brasileño Víctor Wao reveló el conmovedor episodio que lo llevó a desistir de abordar uno de los helicópteros involucrados en el accidente aéreo que acabó con la vida del youtuber Gaspar ‘Gaspi’ Prim Díaz, el productor Lucas Frota y otras víctimas.
Wao formaba parte del grupo de artistas y creadores de contenido que participaba en un proyecto audiovisual en las costas de Río de Janeiro. Sin embargo, una profunda fobia a volar lo llevó a replantear su participación en el traslado aéreo apenas minutos antes del despegue.
La tragedia convirtió ese gesto en un acto decisivo. Horas después, los helicópteros protagonizaron un accidente fatal que dejó seis personas fallecidas, entre ellas el propio Frota.
Visiblemente afectado, Wao compartió un mensaje en sus redes sociales donde expresó el dolor por la pérdida de sus amigos y la culpa de haber sobrevivido. “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y yo no fui en el último segundo”, escribió.
En una de las publicaciones más comentadas tras la tragedia, el músico recordó el gesto de Frota con palabras cargadas de emoción: “Me conseguiste un coche para llevarme; ahora te debo la vida, hermano”.
La tragedia aérea
El accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana sobre la Avenida das Américas, en el sector de Recreio dos Bandeirantes, una de las zonas más transitadas de Río de Janeiro.
De acuerdo con los primeros reportes, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas que aún son investigadas. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando una fuerte explosión y un incendio que destruyó cerca de una veintena de automóviles.
Equipos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos. Una vez asegurada la zona, los rescatistas confirmaron la muerte de cinco ocupantes de una de las aeronaves, mientras que los restos de una sexta víctima fueron localizados a varios metros del sitio principal del impacto.
Mientras avanzan las pesquisas, el testimonio de Víctor Wao se ha convertido en uno de los relatos más impactantes surgidos tras la tragedia: la historia de un hombre que sobrevivió gracias a un miedo que siempre había considerado una limitación y al gesto solidario de un amigo que terminó salvándole la vida.
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