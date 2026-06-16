Celulares y DVRs secuestrados serán clave para esclarecer el asesinato del brasileño en Equipetrol

La investigación por el asesinato del ciudadano brasileño Rodrigo Ramos de Andrade continúa avanzando en Santa Cruz. La Fiscalía informó que durante cuatro allanamientos realizados en domicilios relacionados con la víctima y sus allegados se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias para obtener nuevos indicios sobre el crimen.

Ramos de Andrade, de 48 años, fue acribillado la noche del pasado sábado en un local de la zona de Equipetrol, donde recibió nueve impactos de bala durante un ataque armado.

La fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, explicó que los operativos se realizaron en inmuebles vinculados a las personas que compartían con la víctima momentos antes del hecho, mientras consumían bebidas alcohólicas y observaban un partido de fútbol.

"Se han efectuado cuatro allanamientos de inmuebles relacionados con las personas que estuvieron en el local. A partir de las declaraciones de los testigos se pudo identificar algunos domicilios, además del domicilio de la víctima, donde también se realizaron verificaciones para establecer vínculos y buscar familiares", señaló la autoridad.

Entre los elementos secuestrados se encuentran teléfonos celulares, DVRs y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis forense. Según la Fiscalía, el desdoblamiento de la información contenida en estos equipos permitirá obtener más indicios para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

"Una vez tengamos los resultados de las pericias y el desdoblamiento de la información de los elementos secuestrados, podremos contar con mayores elementos para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los responsables", indicó Aguilera.

De acuerdo con las declaraciones recogidas hasta el momento, al finalizar el partido de fútbol dos personas ingresaron al local donde se encontraba la víctima. Testigos señalaron que los sospechosos habrían tenido el rostro cubierto, extremo que aún está siendo verificado por los investigadores.

Mientras continúan las pesquisas, el cuerpo de Rodrigo Ramos de Andrade permanece en la morgue judicial. La Fiscalía informó que hasta la fecha ningún familiar se ha presentado para solicitar la entrega del cadáver, por lo que las autoridades continúan realizando gestiones para localizar a sus allegados.

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