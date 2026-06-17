Tensión en Vinto: Amarran a un poste a dos hombres acusados de empeñar un auto alquilado

Una jornada de alta tensión se vivió la mañana de este martes en el Valle Bajo cochabambino. Dos hombres, de 44 y 23 años de edad, fueron retenidos, amarrados a un poste de luz y golpeados por una turba en la plaza principal del municipio de Vinto, tras ser acusados de intentar lucrar con un vehículo que no les pertenecía.

El incidente se registró al promediar las 11:00 de la mañana, movilizando de inmediato a las fuerzas del orden para evitar un desenlace de mayor gravedad.

Según el informe brindado por el coronel Nelson Flores, comandante del Valle Bajo, el personal policial se trasladó de emergencia al centro de la plaza tras recibir la alerta de que dos personas se encontraban cautivas.

"Personal policial se apersona al lugar para verificar y evidencia que el señor Félix (44 años) y el señor Álvaro (23 años) habrían estado sujetos con una cuerda a un poste. Esto a consecuencia de que una de las personas habría empeñado un motorizado tipo automóvil Toyota, de color azul, a una casa de empeño", detalló la autoridad policial.

Chofer y propietario: los detalles del caso

Las investigaciones preliminares señalan que el vehículo Toyota azul había sido alquilado. De los dos retenidos, uno de ellos fungía únicamente como chofer y su labor original era entregar una renta diaria al dueño legítimo. Sin embargo, en lugar de cumplir con lo acordado, los sujetos procedieron a entregar el automóvil en calidad de empeño.

La situación estalló cuando el propietario legítimo del carro, identificado como Jorge Luis (62 años), localizó su motorizado en el interior de un inmueble.

"El propietario identifica su motorizado e intenta retirarlo del inmueble. Lo que él no sabía en ese momento era que estas dos personas ya habían entregado el vehículo en calidad de empeño", agregó el comandante Flores.

Al descubrirse el presunto ilícito, la reacción de los afectados y vecinos de la zona decantó en la captura de los sospechosos, quienes terminaron atados al poste público como castigo y reclamo de justicia popular.

La Policía intervino a tiempo para rescatar a ambos sujetos, quienes ahora deberán responder ante las autoridades competentes por las acusaciones en su contra.

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