Pasajeros caminan kilómetros para cruzar bloqueo en San Julián y llegar a su destino

Las dificultades para viajar entre Santa Cruz y Beni continúan debido al bloqueo instalado en San Julián, donde pasajeros deben caminar varios kilómetros con equipaje, niños y adultos mayores para poder continuar su recorrido.

Familias enteras relataron que las empresas de transporte los dejan a un lado del punto de bloqueo y luego deben buscar otro vehículo al otro extremo para seguir viaje. En algunos casos, los viajeros optan por trasladarse en motocicletas, pagando montos adicionales para avanzar hacia su destino.

"Es un poco complicado porque queremos viajar y no se puede. Tenemos que trasladarnos, caminar de noche, de madrugada y despertarnos temprano", manifestó una pasajera afectada por la medida.

Otra viajera que llegó desde Trinidad señaló que tuvo que recorrer a pie parte del trayecto junto a su hija y sus nietos.

"La situación cada vez está peor. Hay niños y personas mayores que no pueden caminar, pero lamentablemente es un perjuicio para todos", expresó.

Los pasajeros también denunciaron la falta de opciones de transporte para continuar el viaje una vez que cruzan el bloqueo. Algunos indicaron que las motocicletas cobran hasta 10 bolivianos por trasladarlos entre los puntos habilitados.

Mientras el bloqueo persiste, cientos de viajeros continúan enfrentando largas caminatas, gastos adicionales e incertidumbre para llegar a sus destinos entre Santa Cruz y Beni.

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