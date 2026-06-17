Transportistas protestan nuevamente en la Gobernación de Cochabamba exigiendo un corredor humanitario

Por segundo día, choferes de la Cámara Nacional de Transporte de Cochabamba salieron a protestar y cercaron con sus camiones pesados las puertas de la Gobernación. El sector exige de manera urgente la intervención de las autoridades para viabilizar la apertura de un corredor humanitario que permita el retorno de los conductores que se encuentran varados en las carreteras debido a los bloqueos.

"Condiciones inhumanas y secuestro" en las rutas

Los representantes del transporte pesado denunciaron que sus afiliados atraviesan una situación crítica en los puntos de bloqueo, calificándola de "secuestro" y crisis humanitaria.

"Queremos un corredor humanitario para que retornen nuestros compañeros que están parados en las carreteras sin comida, sin agua, no tienen ya cómo subsistir. Prácticamente están deshidratados nuestros conductores y esto es por humanidad; pedimos a los que están bloqueando que también sean humanos", reclamó un transportista de base.

Asimismo, los dirigentes sentenciaron que el sector se encuentra en la quiebra económica debido a la imposibilidad de trabajar. "El transporte pesado es el que está quebrado y no nos mencionan en ningún lado, esa es la realidad. Económicamente no hay más, hemos terminado comiéndonoslo el bolsillo", lamentó un dirigente.

Gobernación ve tintes políticos, pero ratifica apertura al diálogo

Ante la presión de los motorizados que bloqueaban el ingreso a la institución, Santos Mamani, asesor de la Gobernación, aseguró que la predisposición para entablar una mesa de trabajo ha estado vigente desde las primeras horas de la movilización. Sin embargo, lamentó la postura del sector y sugirió que las protestas podrían tener un trasfondo político al impedir el paso de los ciudadanos a las oficinas.

"Hemos mandado un personal de la gobernación para que una comisión pueda ingresar y podamos reunirnos, estamos esperando para podernos sentar en una mesa de diálogo (...). Las puertas siempre están abiertas, pero al tomar estas medidas de poder impedir a los hermanos cochabambinos que ingresen a la gobernación a hacer sus trámites, ya muestra una cuestión que pareciera política", aseveró Mamani, detallando que los transportistas se habrían rehusado inicialmente a ingresar si no eran atendidos directamente por el gobernador.

Dirigencia desmiente intransigencia

Por su parte, el sector movilizado desmintió rotundamente las declaraciones de las autoridades departamentales y criticó el manejo informativo de la Gobernación. El dirigente de la Cámara de Transporte aclaró que existía un compromiso previo con el encargado de Seguridad Ciudadana que no fue respetado, lo que derivó en la protesta en las puertas del edificio.

"Justamente es con el gobernador con quien queríamos reunirnos, pero que no mientan a la población y que hagan una conferencia de prensa coherente. Mi sector nunca va a ser tozudo; al contrario, estamos dispuestos a conversar, pero que no sean mentirosos", manifestó de forma contundente el dirigente.

Finalmente, los transportistas aclararon que ante la gravedad de la situación que viven sus compañeros en las carreteras, están plenamente dispuestos a reunirse tanto con el gobernador como con los secretarios correspondientes para hallar una pronta solución al conflicto.

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