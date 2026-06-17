"La COB debe levantar bloqueos y revelar su fin real porque no ha conseguido nada", afirma el Comité Pro Santa Cruz

Las repercusiones tras el último pronunciamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) no se han hecho esperar en el complejo panorama político nacional. Desde el Comité Pro Santa Cruz, la respuesta fue contundente al exigir el cese inmediato de las medidas de presión que asfixian a las regiones.

El severo impacto económico y social

El vicepresidente de la institución, Agustín Zambrana, manifestó la postura cívica frente al grave perjuicio provocado por las movilizaciones. De acuerdo con el representante, estas medidas extremas consiguieron que la población no tenga alimento, salud ni oxígeno, provocando además que los niños no vayan a las escuelas y que se rompa todo el aparato productivo económico nacional.

“La Central Obrera Boliviana evidentemente no solamente debe levantar los puntos de bloqueo, sino decir cuál era su fin real al final de cuentas, porque hasta ahora no han conseguido nada", indicó Zambrana.

Asimismo, el líder cívico señaló que cualquier logro actual de la entidad trabajadora sería por mera aprobación del gobierno para beneficio propio y jamás para el bien de la nación.

Rendición de cuentas ante los tribunales

Finalmente, el representante cruceño enfatizó que la organización sindical ha sido completamente derrotada en su estrategia de presión y debe desistir de esta actitud de manera definitiva. En sus palabras, instó a que los involucrados se sometan a las posteriores investigaciones judiciales, tanto los que hicieron los bloqueos como los que los permitieron, porque ambos lados tendrán que descargar sus responsabilidades ante la justicia boliviana por el daño ocasionado a los ciudadanos.

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