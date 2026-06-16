Los dirigentes de la comunidad de Sachapera rechazaron este martes el bloqueo instalado en la ruta Yacuiba–Villa Montes y aseguraron que la medida de presión no fue consensuada ni coordinada con las autoridades ni con los comunarios de la zona.

El presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) de Sachapera, Paulino Rivera, afirmó que la comunidad no participa de la movilización y cuestionó que se utilice el nombre de la localidad para justificar una protesta que, según indicó, habría sido impulsada por personas provenientes de otros sectores.

“Los sachapereños no estamos bloqueando. No hubo ninguna coordinación con la comunidad ni con sus autoridades. Nos enteramos por llamadas telefónicas y por los medios de comunicación”, manifestó Rivera al portal Periodismo Urbano.

La autoridad comunal explicó que la mayor parte de los habitantes se encuentra dedicada a sus actividades productivas y expresó preocupación por las pérdidas económicas que podrían ocasionar los cortes de ruta en plena temporada de trabajo agrícola.

En la misma línea, otros dirigentes señalaron que fueron sorprendidos al escuchar que se mencionaba a Sachapera como protagonista de la medida de presión, pese a que no se realizaron reuniones ni consultas previas para asumir una decisión de esa naturaleza.

Ante esta situación, las autoridades comunales anunciaron que se trasladarán hasta el lugar del bloqueo para verificar quiénes participan de la protesta y determinar el origen de las personas que se encuentran instaladas sobre la carretera.

Las declaraciones surgen después de que durante la jornada se reportara un punto de bloqueo en la ruta nacional a la altura de Sachapera, donde grupos movilizados exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, argumentando la crisis económica que atraviesa el país.

Mientras tanto, los productores de la zona pidieron que se garantice la libre circulación en la vía internacional y reiteraron que la comunidad no respalda la medida de presión que afecta el tránsito de personas y mercancías entre Yacuiba y Villa Montes.

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