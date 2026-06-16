Presidente Paz crea comisión para atender demandas de Caranavi y pide resolver problemas sin bloqueos

El presidente Rodrigo Paz sostuvo este lunes una reunión con representantes de las organizaciones Tupac Katari y Bartolinas de Caranavi, donde anunció la creación de una Comisión Especial de Desarrollo e Integración de las provincias del departamento de La Paz para atender las principales demandas de la región.

Durante el encuentro, la autoridad explicó que la nueva instancia realizará seguimiento a proyectos de infraestructura, producción y servicios básicos planteados por las organizaciones sociales del norte paceño.

“Estoy con mis compañeros Tupac Caranavi y Bartolinas Caranavi. Hemos estado tratando los temas del norte de La Paz”, señaló.

Proyectos para la región

Según explicó, entre las principales necesidades identificadas figuran proyectos carreteros, electrificación, viviendas, construcción de puentes y fortalecimiento de la producción regional.

Paz indicó que la comisión trabajará de manera coordinada con las representaciones de las organizaciones sociales para garantizar el seguimiento y ejecución de las iniciativas planteadas.

Asimismo, aprovechó la ocasión para cuestionar las medidas de presión que afectan al país y sostuvo que las demandas deben ser atendidas mediante mecanismos de gestión.

“Esa es la manera de trabajar, no bloqueando, trabajando, resolviendo los problemas y generando proyectos para la gente”, manifestó.

El mandatario también destacó el respaldo recibido en la región y aseguró que continuará impulsando una agenda de desarrollo para el departamento.

La reunión se desarrolló en Caranavi, una de las principales regiones productoras del norte paceño, donde distintos sectores sociales demandan inversiones en infraestructura y servicios para fortalecer la actividad económica local.

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