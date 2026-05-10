Conozca los 10 acuerdos entre el Gobierno y el sector de Nor Yungas

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de la Presidencia, alcanzó este sábado un acuerdo de 10 puntos con las federaciones de transporte y sectores sociales de Nor Yungas después de varias horas de trabajo y discusión. El acuerdo, que fue firmado por los representantes de las organizaciones sociales y las autoridades del gobierno, busca dar solución a las demandas de los sectores productivos y de transporte, que habían estado movilizándose en busca de mejoras en la infraestructura vial y en la calidad de los servicios.

Acuerdos clave

Uno de los puntos más destacados es el compromiso para el resarcimiento de daños en las carreteras de la región, especialmente en la ruta que conecta Santa Bárbara con Caranavi, y la habilitación de proyectos de reactivación económica para la región de los Yungas. También se acordó la mejora de la calidad de los combustibles, estableciendo que las estaciones de servicio recibirán el apoyo necesario para verificar los estándares de calidad del diésel en la zona.

Medidas de apoyo al sector productivo

Otro de los puntos clave del acuerdo fue el acceso a créditos para los pequeños productores, quienes han sido gravemente afectados por las dificultades económicas y la falta de apoyo financiero. En este sentido, el gobierno se comprometió a garantizar que los pequeños productores tengan acceso a financiamiento con condiciones accesibles, lo que permitirá el desarrollo sostenible de las actividades productivas en la región.

Compromiso con la reactivación de las infraestructuras

Además, se estableció un plan de trabajo conjunto para la reactivación de proyectos viales, entre ellos, la mejora de la carretera de Santa Bárbara a Caranavi y la rehabilitación de otras rutas que conectan a las comunidades rurales con las zonas urbanas. El acuerdo también contempla la creación de nuevas infraestructuras que fortalezcan el sistema de transporte y la conectividad regional.

Reunión futura

En este acuerdo se estableció también la realización de una nueva reunión con los sectores sociales y de transporte para el 21 de mayo de 2026, con el fin de tratar temas pendientes como salud, educación y producción, y definir las estrategias para avanzar con los proyectos acordados.

Compromiso y seguimiento

El gobierno nacional y las organizaciones sociales reafirmaron su compromiso con el diálogo y con el trabajo conjunto para asegurar el bienestar de la población y el desarrollo de la región de Nor Yungas. En este sentido, se acordó que el proceso de implementación de los acuerdos será supervisado por mesas de trabajo que estarán integradas por representantes de los sectores involucrados y autoridades nacionales.

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