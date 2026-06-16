Paz asegura que los bloqueos pierden fuerza y ya no serán efectivos para lograr soluciones

En una jornada en la que los bloqueos de carreteras cumplen 47 días en distintas regiones del país, el presidente Rodrigo Paz aseguró este martes que las medidas de presión han disminuido y afirmó que, en adelante, el diálogo será más efectivo que los bloqueos para encontrar soluciones a las demandas de diferentes sectores.

“Los bloqueos han disminuido en todo el país, quedan muy pocos. Hay un mandato constitucional y una ley que nos ampara para tomar una serie de acciones, pero en estos momentos el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, señaló el mandatario.

Paz reconoció que existen sectores que mantienen demandas legítimas y de carácter reivindicativo; sin embargo, sostuvo que también hay grupos que impulsan medidas de presión con fines políticos.

“Estamos identificando a aquellos grupos que no están reivindicando derechos sociales, sino que toman una actitud política. Está claro que el mandato lo reciben del Chapare”, afirmó.

El jefe de Estado reiteró que el Gobierno continuará apostando por el diálogo como principal mecanismo para atender los conflictos y responder a las demandas planteadas desde distintas regiones del país.

“De aquí en más el bloqueo ya no va a tener un efecto para dar soluciones. Está claro que el bloqueo no está dando soluciones; es a través del diálogo, no de la violencia. El diálogo siempre, aquellos que no quieren está la constitución y ampárense ante eso, no pidan que se rompa la ley ni la constitución”, concluyó.

Las declaraciones fueron realizadas en medio de una nueva jornada de movilizaciones y cortes de ruta que afectan a diferentes sectores productivos, comerciales y de transporte del país.

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