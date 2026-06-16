COD Cochabamba acusa a Evo de usar al movimiento obrero con fines políticos y exige diálogo urgente

La Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba cuestionó al expresidente Evo Morales por, presuntamente, utilizar las movilizaciones del movimiento obrero con fines políticos y pidió a la dirigencia nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) apartarse de la coyuntura política para concentrarse en la búsqueda de soluciones a la crisis que atraviesa el país.

El ejecutivo de la COD, Edgar Salazar, afirmó que distintos actores políticos se han "colgado" de las demandas de los trabajadores, desvirtuando las reivindicaciones laborales impulsadas por las organizaciones sindicales.

“No puede descalificarse a alguien que se ha colgado políticamente del movimiento obrero. Si quiere hacer sus movilizaciones, que lo haga como evista y no utilizando a la Central Obrera Boliviana como bandera”, manifestó.

Salazar remarcó que la COB representa a sus organizaciones afiliadas y no debe ser utilizada para promover intereses partidarios. En ese sentido, aseguró que el movimiento obrero mantiene una posición orientada a encontrar soluciones a la crisis económica y social.

Piden diálogo y un cuarto intermedio humanitario

El dirigente informó que, durante el último ampliado nacional, varias centrales obreras departamentales solicitaron al Comité Ejecutivo de la COB priorizar el diálogo y alejarse de las disputas políticas.

Asimismo, indicó que también se pidió a los sectores movilizados considerar un cuarto intermedio humanitario debido a las consecuencias que los bloqueos están generando en distintos sectores de la población. “La situación es insostenible y se necesita una salida mediante el diálogo”, sostuvo.

Fabriles, entre los más afectados

Salazar advirtió que uno de los sectores más golpeados por la actual coyuntura es el fabril. Según explicó, varias empresas han tenido que cerrar temporalmente, aplicar vacaciones colectivas o adelantar vacaciones correspondientes a la próxima gestión para enfrentar las dificultades económicas.

“Hay fábricas que están cerrando, otras están dando vacaciones obligatorias y algunas incluso adelantan vacaciones del próximo año”, señaló.

Las declaraciones surgen después de que el expresidente Evo Morales cuestionara el pedido de diálogo planteado por cinco centrales obreras departamentales e insistiera en mantener las medidas de presión que se desarrollan en el país.

Mientras el conflicto social supera los 47 días, la COD reiteró su llamado a priorizar soluciones que permitan reducir el impacto económico y laboral que enfrentan miles de trabajadores bolivianos.

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