El presidente Rodrigo Paz recibió este martes a la dirigencia de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, encuentro en el que se acordó la elaboración de una agenda de trabajo y una futura visita del mandatario al departamento para abordar las demandas del sector laboral y productivo.

Durante la reunión, el jefe de Estado adelantó que en las próximas semanas se trasladará a Santa Cruz para presentar propuestas relacionadas con el desarrollo económico de la región y atender los requerimientos planteados por la organización de trabajadores.

“Estaré en Santa Cruz para atender sus requerimientos. Vamos a adelantar un plan de trabajo con la COD sobre las temáticas específicas de lo que acontece en el sector productivo cruceño”, manifestó el mandatario.

Paz señaló que el Gobierno viene impulsando medidas orientadas a fortalecer la industria nacional y apoyar a pequeños, medianos y grandes empresarios, con el objetivo de preservar la actividad económica y el empleo.

Asimismo, sostuvo que cada departamento tiene características particulares en su estructura productiva, por lo que consideró que el diálogo es la vía para resolver las diferencias y atender las necesidades regionales.

Por su parte, el ejecutivo de la COD Santa Cruz, Sósimo Paniagua, expresó su preocupación por la situación laboral que atraviesa el país y advirtió sobre el riesgo de despidos debido a la paralización de actividades productivas a causa de los bloqueos de carreteras.

“Pedimos al presidente que nos ayude. Las COD de todo el país estamos pidiendo diálogo y que terminen los bloqueos. Queremos una solución”, afirmó el dirigente.

El encuentro se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo, en una jornada marcada por la continuidad de los bloqueos y movilizaciones que ya cumplen 48 días en diferentes regiones del país.



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