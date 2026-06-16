Cívicos aseguran que los bloqueos buscan “asfixiar” a la población

Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, responsabilizó este martes al expresidente Evo Morales por los bloqueos de carreteras que, según afirmó, ya generan problemas de abastecimiento de medicamentos en hospitales y farmacias del país.

El dirigente cívico sostuvo que las medidas de presión, que este martes cumplen 47 días, tienen como objetivo afectar a la población y recordó los conflictos registrados en 2020.

“Hoy la salud la estamos sufriendo por culpa de Evo Morales. Después de seis años estamos viendo el mismo episodio. Mientras no se resuelva esta deuda pendiente entre el Estado y Evo con su situación jurídica, vamos a seguir con estos problemas”, manifestó Zambrana.

Asimismo, señaló que Morales promovió anteriormente medidas de presión orientadas a aislar a las ciudades y obstaculizar el traslado de insumos médicos, por lo que consideró que los actuales bloqueos responden a una estrategia similar.

Las declaraciones surgen en medio de las denuncias de diferentes sectores sobre dificultades para el transporte de medicamentos, alimentos y otros productos debido a los cortes de ruta que persisten en distintas regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play