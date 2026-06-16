Transporte pesado y hoteleros confirman su participación en cabildo convocado en Cochabamba

El Comité Cívico y el Comité Multisectorial convocaron a un cabildo de la cochabambinidad para este martes a las 18:00, en un contexto marcado por 47 días de bloqueos que afectan al país y principalmente al departamento de Cochabamba.

La convocatoria busca reunir a distintos sectores sociales y productivos para expresar su posición frente a la crisis generada por las medidas de presión, que podrían agravarse en los próximos días ante una posible radicalización de los bloqueos.

En ese marco, el transporte pesado y el sector hotelero confirmaron su participación en el encuentro ciudadano que se realizará en la plaza 14 de Septiembre.

El secretario ejecutivo del Transporte Federado, José Orellana, aseguró la presencia del sector. “Vamos a asistir con la gente que podamos asistir, es el momento de que todos los sectores hagan conocer”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Hotelera de Cochabamba, Tito Navia, informó que el sector también acudirá al cabildo en calidad de afectado. “Vamos a asistir para pedir que se solucione, como parte afectada vamos a estar con el 100% de nuestros afiliados”, señaló.

Los impulsores del cabildo advierten que la situación económica y social se ha deteriorado, con dificultades en el abastecimiento de alimentos, alza de precios y transportistas varados en carreteras en condiciones críticas, sin acceso adecuado a alimentos ni agua.

En ese contexto, invitan a la ciudadanía cochabambina a participar del cabildo para exigir al Gobierno una solución a la crisis provocada por los bloqueos y expresar su posición frente al conflicto.

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