Ganado pierde peso por bloqueos y la producción de leche cae por la falta de insumos en Cochabamba

Los productores lecheros de Cochabamba atraviesan una situación crítica debido a los bloqueos que persisten hace 47 días en distintas carreteras del país. La falta de insumos y alimento balanceado para el ganado está provocando que las vacas pierdan peso y que la producción lechera se vea seriamente afectada.

La propietaria de la granja Angostura, Luz Marina Canelas, denunció que los productores enfrentan una emergencia por la imposibilidad de recibir alimentos provenientes de Santa Cruz, departamento del que llega la mayor parte de los insumos necesarios para la alimentación del ganado.

“Estamos en una situación de emergencia. No se puede introducir alimentos desde Santa Cruz. Nosotros alimentamos con alfalfa y chala seca, pero estos elementos no completan el requerimiento nutricional para el ganado”, explicó.

Según la productora, el sector requiere alimento balanceado, maíz molido y suplementos minerales para mantener la salud y productividad de los animales. Sin embargo, la escasez y el incremento de precios dificultan su adquisición.

“Si la situación sigue así, los animales van a seguir cayendo. Por factores externos nos vemos imposibilitados de hacer nuestro trabajo”, advirtió.

El costo del alimento se duplicó

Canelas señaló que aproximadamente el 90% del alimento para ganado llega desde Santa Cruz, pero los bloqueos han interrumpido el abastecimiento.

“En Cochabamba solo tenemos chala seca, pero su precio se ha duplicado. Antes costaba 1.800 bolivianos y ahora, con la subida del diésel y los bloqueos, está en 4.000 bolivianos. No tenemos afrecho ni alimento balanceado; estamos combatiendo el hambre y la desnutrición como podemos”, afirmó.

Las imágenes registradas en la Granja Angostura muestran vacas visiblemente más delgadas, una situación que los productores atribuyen a la falta de una alimentación adecuada.

Menor producción y dificultades para comercializar

Los productores también denunciaron problemas para comercializar la leche. Según indicaron, la empresa PIL estaría recogiendo únicamente alrededor del 40% de la producción, generando mayores pérdidas económicas para el sector.

“Estamos en una situación complicada, no sabemos dónde acomodar nuestro producto”, manifestó Canelas.

Ante este panorama, algunos productores intentan transformar la leche en derivados lácteos para evitar pérdidas, aunque aseguran que no cuentan con suficiente personal para sostener esa producción de manera permanente.

Los lecheros piden la habilitación de corredores para el transporte de alimentos e insumos, advirtiendo que, de mantenerse los bloqueos, la producción podría seguir disminuyendo y poner en riesgo la actividad de numerosas familias dedicadas al sector.

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